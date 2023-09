Review – Baldur’s Gate 3

Bienvenidos a Forgotten Realms

Han pasado casi 25 años desde que BioWare y Black Isle trajeron el universo de Advanced Dungeons & Dragons a los videojuegos de la mano de Baldur’s Gate. El título tuvo tanto éxito que se lanzó una secuela, a la cual le fue tan bien que se empezó a trabajar en el tercer juego en 2003, pero Interplay tuvo problemas de dinero, cerró a Black Isle, y después perdió la licencia de D&D.

Este nuevo juego, desarrollado por Larian, no tiene nada que ver con el Baldur’s Gate 3 que estaba haciendo Black Isle, pero sí sitúa su historia 120 años después de los eventos de Baldur’s Gate II.

Esta versión creada desde cero por Larian estuvo disponible como early access para MacOS, Windows y Stadia en octubre de 2020 y el pasado 3 de agosto tuvo su lanzamiento definitivo en PC para posteriormente ser lanzado en PlayStation 5 y Mac el 6 de septiembre de este año, con una versión para Xbox Series X|S prometida para antes de que termine 2023.

Con 11 razas y 31 subrazas a elegir para crear tu propio personaje, además de tres dificultades, multijugador local, online y cientos de posibilidades para personalizar la experiencia de juego. Baldur’s Gate 3 ha generado suficiente ruido para que muchos lo consideren un fuerte candidato a Juego del Año. Hoy vamos a descubrir si este afamado RPG cumple con lo que promete.

Bitácora

Este juego cuenta con una historia que es básicamente la misma sin importar tu raza o las elecciones que tomas, aunque los árboles de diálogo son vastos en opciones, las diferencias que marcarán tus decisiones se verán más reflejadas en los detalles de cómo se llevan a cabo los sucesos de la historia principal.

La campaña te tomará entre 75 y 100 horas dependiendo de cuánto te claves en completar misiones secundarias y explorar el reino, sin mencionar las veces que mueras en las largas batallas.

La historia comienza cuando abres los ojos y te encuentras dentro de un nautiloide, la nave que usan los mind flayers para secuestrar cualquier ser que les llame la atención y meterles un parásito parecido al calamar que le “instalan” a Neo en The Matrix por el ombligo, solo que aquí, el bicho entra por uno de tus ojos.

El nautiloide es atacado y sufre tanto daño que comienza a caer del cielo, esto te brinda la oportunidad de escapar junto con Lae-Zel, una githyanki de naturaleza violenta que acepta tener una tregua contigo para cooperar en el escape. En tu ruta de escape te toparás con Shadowheart, una elfa alta que tendrás que decidir si quieres salvar o si la abandonarás a su suerte.

En estos momentos descubres que puedes comunicarte telepáticamente con otros infectados con el parásito, lo cual se convierte en un misterio con prioridad para ser resuelto, sin mencionar que, una vez estrellado el nautiloide, deberemos buscar la posibilidad de retirar de nuestro cuerpo el parásito antes de que nos convirtamos en Mind Flayers, como cualquier otro mortal infectado.

No es necesario que sepas que los Mind Flayers aparecieron por primera vez en las ediciones de Advanced Dungeons & Dragons para que entiendas la trama, pero tener conocimiento sobre las reglas, las razas, y todo lo que rodea a este universo, sí será una gran ventaja. Sobre todo porque en Larian parecen haberse enfocado en crear la adaptación definitiva para los fans de D&D y no se preocuparon tanto por pensar en quienes tienen curiosidad por adentrarse por primera vez en esto. Una elección válida que sin duda complacerá a sus seguidores.

Se dice que Baldur’s Gate 3 tiene más de 17,000 finales distintos. Pero seguramente la mayoría de ellos fueron contabilizados con mínimas diferencias. Existen tantas misiones secundarias que es fácil distraerse de los objetivos principales. Shadowheart y Lae’Zel servirán como tu ángel y diablo de la guardia al momento de tomar decisiones. Puedes nutrir tu relación con ellas, platicando cada noche que se van a descansar al campamento o en cualquier momento en el que no estés peleando, pero te advierto, a pesar de que puedes tener encuentros íntimos con todo tipo de seres en este mundo, no parece haber mucha tolerancia por el poliamor, así que piensa en lo que vas a hacer o podrías arrepentirte.

Guía del amo del calabozo

Si pensabas que jugar Dungeons & Dragons era complicado, y que hacerlo por medio de un videojuego iba a ser cientos de veces más sencillo y comprensible. Debo decirte que tienes razón. Pero esto no significa que las cosas sean sencillas.

Baldur’s Gate 3 debe de ser uno de los videojuegos más implacables con los novatos que he visto desde aquellos días en los que rentabas un videojuego y no tenías el manual para saber cómo demonios funcionaban las cosas.

Sí, hay tutoriales e incluso tres dificultades a elegir: Explorador, Balanceado y Táctico. Además, el juego te ofrece la posibilidad de cambiar entre ellas en cualquier momento de tu partida. Así que no te alarmes si es que elegiste una que no te satisfizo.

Explorador es la dificultad más sencilla, aquí básicamente estarás disfrutando de la historia de Baldur’s Gate 3. Los dados te favorecen la mayoría del tiempo, los enemigos tienen menos energía y los objetos son más baratos en las tiendas. Pero no podrás elegir un personaje con multiclase a menos que inicies en otra dificultad y después bajes a esta.

Balanceado, como su nombre lo indica, es lo que podríamos considerar un estilo de juego “normal”. De hecho, es la dificultad que los mismos desarrolladores consideran que deberíamos elegir y para la cual, el título fue pensado.

Táctico en esta dificultad los enemigos tienen más energía y mejores habilidades. En pocas palabras, es más fácil que ellos acierten sus ataques y que tú falles. También serás atacado con mejores estrategias y equipo. También necesitarás el doble de suministros para descansar a tus personajes por completo.

La mayoría del tiempo jugué en dificultad Balanceada y, las batallas duran muchísimo tiempo y no tendrán piedad ante tus errores ni el nivel de tus personajes.

Puedes elegir entre dos modos de movimiento, uno que es libre para explorar a tu gusto como en cualquier otro ARPG y “por turnos” el cual puede verse más tradicional de un D&D pero que no entiendo por qué alguien eligiría jugar de esta manera. A menos que quieras brincar a sitios que parecen inaccesibles, incluyendo los techos de las aldeas (sí, esto es posible). Pero toma en cuenta que explorar una aldea, iglesia o calabozo por medio de turnos toma una eternidad. La buena noticia es que puedes cambiar entre ambos modos en cualquier momento y de manera ilimitada. El modo de movimiento por turnos utiliza la misma mecánica que cuando entras en combate.

Por el mundo encontrarás algunos objetos cerrados como baúles o puertas que dan acceso a algún edificio. Mi personaje era un pícaro, por lo que contaba con ganzúas para intentar, burlar cualquier cerradura, así que podía desplegar un menú para activar el minijuego de la tirada de dados. Si no sabes nada acerca de D&D, es sencillo. Las cosas que quieres obtener, en este caso abrir una puerta, mostrarán un número del 1 al 20 que tendrás que superar con una tirada de dados. Si tu número es mayor, obtendrás tu recompensa, si no… bueno, depende de lo que quieras hacer. Si se trata de huir, tendrás que pelear o recibirás daño, si tratabas de convencer a alguien de hacer algo, puedes dañar tu relación. Ya entienden por dónde va la cosa, ¿no?

En el momento en el que entras en una pelea, el juego cambiará a la acción por turnos (si es que no tenías activado este modo de juego).

En la parte superior y al centro de la pantalla aparecen unas cartas de todos los personajes involucrados en la batalla en el orden en el cual tendrán su turno para llevar a cabo sus acciones.

En la parte inferior central hay una barra amarilla que va tornándose blanca con cada acción que quieres llevar a cabo o distancia que quieres cubrir con tu personaje, cuando es su turno. Una vez que la barra está completamente blanca, no tendrás más opción que terminar tu turno presionando triángulo (en PlayStation).

Para desplazarte por el mapa de batalla solo tienes que mover el stick izquierdo para darte una idea de hasta dónde puedes llegar, ya que el terreno y varias condiciones afectan la distancia que puedes cubrir por turno.

Para atacar, solo tienes que poner el cursor sobre un enemigo, si tienes un arma de largo alcance, se desplegará un porcentaje que indica las posibilidades de que tu ataque sea exitoso, esto también depende de tu posición y la de tu enemigo. Fíjate bien si se indica que tu ataque está bloqueado por un objeto. Lo mismo sucede con los ataques cuerpo a cuerpo, el terreno y el ángulo de ataque influyen entre muchos otros factores.

Si quieres cambiar de tipo de ataque, utilizar magia, habilidades o tomar alguna poción. Debes desplegar tus menús radiales con R1, estos menús son personalizables y cuentas con varias “páginas” por las que puedes navegar con los botones R1 y L1.

El juego es como un Final Fantasy Tactics, Vandal Hearts o un XCOM pero muchísimo más complicado y con más variantes. Pero pueden darse una idea del estilo de juego.

No hay consideración alguna por tu nivel en estas batallas, la más mínima pelea en la que te involucres te va a dejar agonizando la mayoría de las veces si no tienes una buena estrategia. El juego es sumamente táctico y un mal turno puede arruinarte todo el tiempo que llevas invertido en una sola pelea.

Para recuperarte tienes dos opciones. Al presionar el gatillo derecho (R2 en PlayStation) se despliega otro menú radial (sí, otro) y aquí puedes ver que hay una opción para “descansar rápido” a tu equipo. Esta opción tiene dos “focos” luminosos, cada uno es una oportunidad para descansar, después de esto tu única opción será tomar un descanso largo, el cual despliega un campamento.

En el campamento puedes platicar con los miembros de tu equipo para evolucionar las relaciones entre ellos y se te pedirá que reúnas 40 puntos (80 en la dificultad Táctica) con suministros, para que los medidores de tus personajes se llenen por completo. Cada tipo de comida, agregará una cantidad diferente de puntos.

Por cierto, el sistema para comprar cosas en este juego es algo que nunca había visto o que no recuerdo haber visto. A pesar de que existen las monedas, todo funciona más bien con un sistema tipo trueque. Cuando visitas a un vendedor, podrás elegir todo lo que quieres adquirir a “tu carrito de compras” y se te dará un equivalente de lo que todo eso vale en oro. Pero no necesitas oro para pagar, simplemente agrega objetos que quieras darle al vendedor a cambio de tus compras, si igualas o superas el valor, el vendedor aceptará contento. El hecho de que termines pagándole menos, o más del valor estimado de las cosas, afectará tu relación con el vendedor, esto puede hacer que empiece a venderte sus productos más barato o más caro después.

Por cierto, otra cosa que puede afectar tu partida es la elección de tu raza. Al principio del juego puedes elegir entre tomar un personaje pre-fabricado o crear tu propio protagonista. Las elecciones incluyen once razas y 31 subrazas, cada una con habilidades distintas dentro de las cuales existe que puedas ver mejor en la oscuridad o que tengas más carisma con los NPCs.

Un aspecto que me parece increíble de Baldur’s Gate 3 es que cuenta con modalidades multijugador, tanto local, para dos jugadores a pantalla dividida (con excepción de la próxima versión para Xbox Series S) y online para hasta cuatro jugadores. Esto definitivamente es como si estuvieras jugando una partida de Dungeon’s & Dragons ahorrándote el trabajo de tableros, notas y hasta del maestro del calabozo. Por supuesto que esto no sustituye la experiencia de juego de mesa, pero es una gran opción para quienes tienen trabajo juntando la cantidad de amigos necesarios para eso.

Este juego cuenta con una variedad abrumadora de opciones en cualquier aspecto, y esto puede ahuyentar a los primerizos, lo cual no parece haberle preocupado en lo más mínimo a Larian. Ya que, al final es un juego hecho para sus fans, para su nicho y para demostrar que Baldur’s Gate 3 puede considerarse la consolidación de toda la experiencia que han amasado con años de crear títulos RPG.

Arquitecto de mazmorras

El mapa de Baldur’s Gate 3 me dió la impresión de no ser tan grande para los estándares de áreas a las cuales tenemos acceso en los videojuegos más modernos de mundo abierto. Sin embargo, me topé con que la densidad de calabozos, aldeas, cuevas y eventos, es mucho mayor a la de otros títulos como Red Dead Redemption o Grand Theft Auto V. Sí, hay pantallas de carga o cutscenes cuando entras en uno, generalmente porque hay un evento que necesita una justificación para la pelea en la que te vas a enfrascar o el puzzle que vas a tener que resolver.

El único momento en el que las pantallas de carga fueron un poco molestas y largas, fueron al cargar una partida guardada. A pesar de que el PlayStation 5 cuenta con una unidad de disco duro de estado sólido, te tomará una cantidad de tiempo que te hará sentir que estás jugando en PlayStation 4, después te darás cuenta de que tal vez estés exagerando, pero así se siente.

El diseño de las ciudades, las cuevas, mazmorras, aldeas y de los personajes es exquisito. Ni siquiera puedo imaginar todo lo que tuvieron que planear todas las personas detrás de la arquitectura de este mundo para conectar el mapa y dar tanto detalle a cada una de las construcciones que encuentras en esta tierra.

Cada mapa en el que peleas, también está cuidadosamente planeado y cuenta con elementos que te darán ventajas y desventajas a la hora de pelear. Como zonas altas para colocarte de manera estratégica y disparar a distancia causando más daño por la altura. Muros y recovecos para esconderse, dificultar que te ataquen o incluso que te vean.

El ojo que todo lo ve

La dirección de arte brilla como uno de los puntos principales en este juego. Larian utilizó su propio motor gráfico Divinity 4.0, el cual ya habían usado para Divinity: Original Sin 2. El aspecto visual de todo en este título no le pide nada al Unreal Engine 5.

Los efectos, los materiales, cualquier tipo de superficie, está representado de manera increíble. Fuera de dos veces que un personaje se trabó durante una batalla en mis primeras 20 horas de juego y de un evento extraño que me hizo pensar que estaba jugando una versión de The Elder Scrolls. No hubo ningún momento frustrante que me obligara a reiniciar el juego.

Tampoco ví caídas de cuadros y, sinceramente, si revisan los requerimientos para jugar este juego en PC no van a creer que se pueda ver con la calidad que despliega en pantalla. Esto quiere decir que incluso en computadoras molestas, el juego se va a ver increíble.

La música es una parte integral que encaja a la perfección con todo lo que sucede en pantalla, al grado de que la sientes tan natural que, simplemente forma parte indispensable de la experiencia. Sin duda habrá quien esté reproduciendo algunas de estas tonadas en su mente aún sin estar jugando.

Baldur’s Gate 3 es un juego que deja una impresión memorable, los gráficos, la dirección de arte y la música se unen para crear una experiencia única que te hará sentir verdaderamente en Forgotten Realms.

La verdad depende del cristal con el que se mire

Baldur’s Gate 3 debe ser una de las reseñas más difíciles que he tenido que hacer. Esto se debe a que es un excelente videojuego y una increíble adaptación de Dungeons & Dragons, un título que va a cautivar y ser amado por todos los fans del género, del juego de mesa y de la saga.

Es una cautivadora experiencia con miles de posibilidades en personalización, en estilo de juego, en la manera en como vives la historia que le da vida. Pero, también es un juego creado para un nicho, para un estilo de videojugador muy específico y Larian no se preocupó mucho por tratar de atraer a un nuevo público ni en darle la bienvenida a los curiosos novatos.

Es un título implacable en cuanto a dificultad y requiere que el jugador esté de verdad muy interesado en introducirse al universo tanto de Dungeons & Dragons como de Baldur’s Gate. Requiere curiosidad y resistencia a la frustración. Es tan adictivo e interesante que es posible que, quien se llegue a frustrar por lo abrumador de este juego se aferre y logre romper esa barrera que lo llevará a disfrutar al máximo del título, convirtiéndolo en un fan del género.

Pero habrá muchos más que se sentirán como que no pertenecen. Aquí nadie te va a tomar de la mano para explicarte a detalle y ofrecerte la oportunidad de tomar las cosas. Baldur’s Gate 3 te ofrece dos opciones: aventarte al agua fría de un chapuzón o mejor mantenerte fuera de la alberca.

Baldur’s Gate 3 ya está disponible para MacOS, PC con Windows y PlayStation 5. Larian Studios prometió que las versiones para Xbox Series X y S estarán disponibles antes de que finalice 2023.