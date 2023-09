La magia de Paper Mario Thousand Year Door está de regreso

Por enésima ocasión, la gran N lo ha vuelto a hacer, ofreciendo un Nintendo Direct plagado de grandes juegos que llegarán en los próximos meses y dejando en evidencia por qué su consola híbrida se ha convertido en todo un referente en la industria del entretenimiento pese a tener casi siete años de vida en el mercado.

El cierre del presente año será apasionante con producciones como Detective Pikachu Returns, Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, además de la sexta y última oleada del contenido descargable para Mario Kart 8 Deluxe, prometiendo garantizar horas de diversión a los gamers alrededor del planeta.

Por si esto no fuera suficiente, en la primera mitad de 2024, Nintendo Switch recibirá en exclusiva títulos como Another Code: Recollection, un remake que incluye la entrega Another Code: Two Memories para Nintendo DS y su secuela para Wii que en su momento jamás salió de Japón, Another Code: R – A Journey into Lost Memories.

La princesa del reino champiñón tendrá su propia aventura a través de Princess Peach: Showtime!, donde ella tendrá mecánicas jugables dependiendo las características de cada nivel. Por su parte, Mario vs. Donkey Kong prepara su desembarco en una experiencia totalmente renovada y con mayor fidelidad.

En el ámbito de las remasterizaciones, Luigi’s Mansion 2 HD estará disponible en verano y la sorpresa del evento fue Paper Mario Thousand Year Door, el clásico de Nintendo GameCube que promete ser la carta fuerte de Nintendo, con un lavado de cara y nuevas incorporaciones.

En otro orden de ideas, el orgullo de Shigeru Miyamoto sigue retumbando y la gran N no ha decidido trabajar en una nueva u original entrega de F-Zero, pero como un pequeño avance, F-Zero 99 ha llegado hoy a la eShop en exclusiva para los miembros del servicio de suscripción Nintendo Switch Online.

Como su nombre lo indica, es un battle royale para 99 jugadores simultáneos que mezcla nuevas funcionalidades con las icónicas naves y pistas de la versión de SNES. En paralelo, desde la tienda en línea ya están disponibles el entretenido Tombone Champ y Horizon Chase 2, la continuación del célebre arcade de carreras.

Los desarrolladores third party no se quedaron atrás y seguirán brindando todo su apoyo a Nintendo Switch. Vanillaware, creadores de 13 Sentinels: Aegis Rim y Muramasa: The Demon Blade presentaron Unicorn Overlord, un cuento de fantasía medieval con énfasis en combates tácticos.

A pesar de su descalabro en la bolsa, Square-Enix mostró SaGa Emerald Beyond, mientras que Konami hará lo propio con Contra: Operation Galuga, en el cual será posible superar el modo arcade en cooperativo para cuatro personas. Prince of Persia: The Lost Crown también tiene muy buena pinta e intentará ser un buen contendiente en el rubro de los plataformas de acción en dos dimensiones.

Como se ha dicho en múltiples ocasiones, Nintendo es magia pura y cualquier oportunidad que tiene siempre es un buen pretexto para apelar a la nostalgia y generar hype y si bien es cierto que el fuerte de la compañía son los videojuegos, también ha decidido incursionar en el cine, en parques temáticos y próximamente en un museo que estará en Kioto.