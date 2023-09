Nuevo tráiler de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Bien se sabe que este año ha sido de grandes lanzamientos de videojuegos, entre ellos The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Final Fantasy XVI, Starfield y muchos más que quedan por los siguientes meses. Sin embargo, también hay contenidos DLC por llegar que prometen bastante, uno de ello es precisamente la expansión de Cyberpunk 2077 que supuestamente enmendará los errores del pasado.

Para prepararnos hacia su lanzamiento, se ha revelado un nuevo tráiler con las cinemáticas que parecen de nueva generación. Aquí lo puedes checar:

Esta es la sinopsis del contenido:

#PhantomLiberty es una próxima expansión de suspenso y espías para #Cyberpunk2077 . Regresa como el mercenario V cibernéticamente mejorado y embárcate en una misión de espionaje e intriga de alto riesgo para salvar al presidente de NUSA. En el peligroso distrito de Dogtown, deberás forjar alianzas dentro de una red de lealtades destrozadas y siniestras maquinaciones políticas. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir?

Vale la pena mencionar, que este contenido será el único que se integra al videojuego, y eso se debe a las implicaciones técnicas que les ha tomado para conseguir un área nueva más grande que sorprenderá a los jugadores. Eso mismo hace que solamente se lance en consolas como PS5, Xbox Series X/S y PC.

Recuerda que Cyberpunk 2077 está disponible en PS4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Youtube

Nota del editor: Es una manera positiva de darle cierre al videojuego, esto después de darse a conocer como algo negativo al mundo. Lograron las cosas en buenos términos con la audiencia que les ha tenido fe desde The Witcher 3.