El creador de Immortals of Aveum, Ascendant Studios, ha despedido a casi la mitad de su personal, según tres personas dentro del estudio. Los trabajadores estimaron que antes de los despidos, el estudio empleaba entre 80 y 100 personas; alrededor de 40 personas fueron despedidas. El CEO de Ascendant, Bret Robbins, anunció los despidos en una reunión el jueves.

Un ex empleado le dijo que las bajas ventas de Immortals of Aveum fueron citadas como la razón de los despidos, que se consideraron necesarios para mantener en funcionamiento el estudio. Immortals of Aveum se lanzó el 22 de agosto en PlayStation 5, PC con Windows y Xbox Series X.

El shooter en primera persona fue publicado por Electronic Arts como un título original de EA, inicialmente aclamado como un shooter mágico para un solo jugador de alta calidad y revolucionario de un estudio independiente. Pero cuando se lanzó, el juego recibió críticas mixtas de los críticos, quienes dijeron que reutilizaba elementos de juegos triple A.

Immortals of Aveum alcanzó poco menos de 800 jugadores en Steam poco después del lanzamiento, según SteamDB. Justo antes de completar un mes desde su lanzamiento, el juego ha alcanzado un máximo de 74 jugadores en las últimas 24 horas, según las cifras de la base de datos. Esto podría deberse, en parte, a los intensos requisitos técnicos de Immortals of Aveum; según The Verge, menos del 9% de las PC podrían haber cumplido los requisitos para ejecutar el juego. Para un shooter en primera persona de gran presupuesto, esos números en Steam no pintan un cuadro rentable. Un ex empleado comentó a la prensa que es probable que Immortals of Aveum sea uno de los títulos Originales de Electronic Arts con peores ventas. También se despidió a varias otras personas en las semanas posteriores al lanzamiento, según dijo un ex empleado.

Vía: Polygon

Nota del editor: La verdad es que este juego no me llamó nunca la atención para nada. Nadamás de verlo me da flojera aunque dicen que es bueno, vayan a ver el gameplay de mi brother Aldo para hacer su propio juicio.