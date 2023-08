Review – Immortals of Aveum

Este año ha sido bastante increíble en cuanto a la lanzamiento de juegos, con grandes títulos que van desde The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom hasta Final Fantasy XVI. Y dentro de los publishers que lo han hecho bastante bien, creo que no está de más decir que EA lo ha hecho bastante bien, pues entre sus juegos nos ha deleitado con el remake de Dead Space y Star Wars Jedi: Fallen Order. Sin embargo, los juegos lanzados no se iban a terminar ahí, dado que en 2022 vimos durante The Game Awards a un proyecto que contaba con potencial, Immortals of Aveum, el cual se le ha denominado como uno de los EA Originals, por lo que el peso sobre sus hombros era algo que los fanáticos tuvieron en cuenta. Algo que vale la pena mencionar, es que el motor gráfico que esta producción está usando, pues se trata de ni más ni menos que de el Unreal Engine 5, llamando la atención de propios y extraños. Y cada avance, ha sido digno de mención, ya que los detalles importantes de historia y demás han quedado ambiguos de cierta manera.

Pero eso no es todo, dado que sus creadores en Ascendant Studios, mencionan que este juego busca ser un FPS del estilo Call of Duty, pero que las balas no sean tal cual la prioridad sino los hechizos de distintos colores. A eso se suma que en cuanto a influencias DOOM también ha salido a la conversación para sorpresa de muchos entusiastas del género. Eso nos lleva a que después de un ligero retraso en la fecha de salida, finalmente estamos a muy poco tiempo de que sea liberado para todo quien esté interesado en echarle una mano. Y sí, en Atomix ya pudimos jugarlo bastante gracias a un código de acceso anticipado que los chicos de EA nos han proporcionado tan amablemente. Todo estas horas de juego solo significan una cosa, y eso es darles a conocer nuestra opinión en todo aspecto posible, abracando así la jugabilidad, gráficos, música, rendimiento y hasta detalles poco más pequeños. Esto con el fin de que puedan pensarlo poco antes de hacer el gasto equivalente a una producción de alto presupuesto. Y cabe aclarar, que quieren que se le ponga a la par de otros grandes como Dead Space.

¿Será que Immortals of Aveum sigue manteniendo la racha ganadora del gran publisher que tantas sorpresas ha dado en 2023? O tal vez, será ese bache en el camino que nos demuestre que en algún momento iba a existir alguna falla. Después de todo, el mundo de los videojuegos casi siempre es de experimentación cuando se saca una nueva propiedad intelectual. Un punto más a aclarar, es que estamos utilizando la versión para la consola PlayStation 5, por lo que en cuestiones técnicas pueden variar los comentarios respecto a que no tenemos las demás versiones para hacer comparaciones. Con esto aclarado, es momento de tomar todos los hechizos y que nos adentremos en las tierras mágicas de Aveum.

Una guerra que parece no tener fin

El juego nos sitúa en las tierras de Aveum, lugar que está compuesto con cinco diferentes reinos, los cuales no han prosperado de la mejor forma debido a algo denominado como la Guerra Eterna. La cual surgió debido a que los pueblos han peleado por años para quedarse con el poder absoluto de la magia, ya que aquí no existe la tecnología tal cual.

Como consecuencia, solo dos reinos de los cinco han logrado sobrevivir, estos son Lucium y Rasharn, los cuales siguen atacándose entre sí, no importa si se trata de los solados o simples civiles. Sin embargo, parece que Lucium tiene más consciencia, y eso es gracias a soldados especiales conocidos como Immortals, los cuales pueden utilizar poderosos hechizos.

Así llegamos con un grupo de huérfanos que quieren lograr cosas grandes. De hecho, dos de ellos poseen magia en su sangre, Luna y Jak, pero solo la chica quiere unirse a los Immortals, esto con tal de poner un fin a la guerra. No obstante, cosas pasan en su hogar que no los dejan bien parados, concretamente se trata del ataque de Rasharn, quienes no les dan tregua a pesar de no tener nada que ver en el conflicto para esos momentos.

El recuento de los daños nos lleva al único que sobrevivió a toda esta masacre, Jak, quién gracias a todo ese enojo y desesperación ha desatado poderes dignos de un soldado de élite, por lo que una de los Immortals más destacados, Kirkan, se fijado en el. Entonces, como no hay alternativa, nuestro protagonista será entrenado por ella y así tratará de hacer realidad los sueños de sus seres queridos, y eso es conseguir la paz en Aveum.

A pesar de parecer lo contrario, la historia es bastante sencilla de entender, y hasta cierto punto disfrutable, pero tal vez existan seguidores que quieran algo mucho más profundo debido al escenario que se nos ha presentado. Algo que con el pasar de los capítulos se vuelve un poco más predecible como cualquier otra obra de tierras mágicas que no sea Dark Souls.

Por su parte, los personajes intentan mantener un ritmo entre lo serio y también los humorístico, pero realmente los chistes estilo Hollywood no hacen reír mucho, lo intentan, pero no lo consiguen. Esto no es por los actores que les dan vida, sino porque el guión es absurdo y hasta en algunas secciones medio genérico.

De igual forma, el protagonista es de lo más simple que se puede encontrar, por lo que no hay que esperar cambios tan abruptos en cuanto a evolución de sus decisiones y reflexiones. Eso sí, tiene momentos en los que se le ve ser consciente de todo lo que pasa a su alrededor, lo que da un alivio a sus chistes simplones que suelta de vez en cuando.

Podemos decir que es una historia que apantalla al inicio por tratarse de un nuevo mundo mágico y con misterios, pero que al final no da tanto como para que el espectador quiera ver qué sigue en cuanto a giros de trama. Más bien, la jugabilidad es lo que realmente se convierte en el gancho principal, pero eso lo veremos más adelante.

Cambiamos la pólvora por magia

Como ya estableció anteriormente, este juego es un fps que cambia las balas por magia, y esto es gracias a que el control tendrá las funciones de casi todo título del genero mencionado. La verdad, esto es bastante original, puesto que para este punto el mercado esta repleto, y no se diga que viene un Call of Duty en el fin de año.

Algo que llama bastante la atención, es que los hechizos tienen sus variedad, dado que hay de tres tipos: azul, rojo y verde, los cuales podemos considerar tal cual como una pistola normal, escopeta y metralleta. Y aunque parezca que están ahí y escojamos el de preferencia, en realidad es esencial cambiar entre ellos, ya que hay enemigos con sus colores y por ende, les bajaremos más si los atacamos así.

Vale la pena mencionar, que al inicio sentiremos el frenetismo del combate demasiado agresivo en comparación a como se mueve el personaje, pero entre más juguemos será la clave para irse acostumbrando. No está de más decir, que el avatar puede saltar y hasta realizar un pequeño dash para esquivar de manera constante.

A esto se suman los ataques especiales que podemos usar a nuestro favor, como lo pueden ser un muro de roca, cohetes teledirigidos y hasta un vórtice que agarra a los enemigos en un solo punto para fulminarlos con nuestras balas más fuertes. Eso sí, para que no sea injusto el usarlos, se ha puesto una barra de magia que iremos perdiendo al menos que recuperemos la misma con cubos de colores.

Y claro, estas habilidades especiales y también las normales se pueden mejorar gracias a un árbol de habilidades bastante completo. Para poder abrir alguna fortaleza, es necesario usar nuestros puntos, mismos que conseguimos al acumular experiencia que nos dan los enemigos o algunos archivos de historia que nos vayamos encontrando.

A pesar de que es divertido el frenetismo con el que nos aparecen enemigos en el mapa y las misiones, algo que puede hacer de la experiencia el tener elementos repetitivos son los enemigos repetidos, pues a partir de poco más de la mitad ya no usan nuevos adversarios. Pero, digamos que los jefes ayudan a que salgamos de la cotidianidad.

En cuanto a la dificultad, es rara la curva, dado que en cierto punto del juego pasamos del cero al cien, un salto que prácticamente exige que dominemos tanto la ofensa como la defensa. Y es que cada cierto tiempo, habrá secciones en las que nos ponen una barrera para ganar a oleadas y oleadas de rivales, unas más fáciles que otras, la clave es no quedarse quieto, pues si ese es el caso, vas a frustrarte mucho.

Hablando de frustrante, en el mapa de Aveum que está dividido en muchas secciones, vamos a encontrar portales especiales que nos llevan a retos adicionales. Esto con alguna etapa de derrotar fuertes enemigos, o simplemente completar misiones de plataformas, y es que sí, las batallas no significan todo.

Algo que también se debe mencionar, es que podemos mejorar nuestro armamento gracias a los cofres que nos vamos a ir encontrando por el camino, ya sea con fragmentos de colores o simplemente dinero. Entre las mejoras de las herramientas es su fuerza, cadencia y munición (la cual se recarga sola). Y también, podemos ahorrar para abrir ranuras de las pociones de curación y el uso de cubos de magia para recuperar la barra antes mencionada.

Por su parte, siento que debería mejorarse el sistema de apuntado en el juego, pues realmente no es lo más preciso con el control de PS5, y que espero sea mejor en la PC, pues ahí está a disposición el Mouse. También, un guiño bastante simpático es que según la magia que tengamos la luz del dualsense cambiará, algo que hará única a esta versión de la consola de Sony.

Exploración y puzzles que tienen su chiste

En líneas superiores ya había comentado que el juego no siempre nos está lanzando golpes y batallas, y es que tiene una parte de exploración interesante, dado que podemos movernos por Aveum conforme vayamos progresando en la campaña. Y eso es gracias a las habilidades extra que obtenemos, las cuales van desde un doble salto hasta la capacidad de flotar.

Todo esto me hace relacionar al título lo quiera o no con Metroid Prime, pues en ocasiones podemos usar habilidad de gancho y subir a corrientes de magia para deslizarnos al puro estilo de la Samus Aran. Esta es la parte que dará un aire fresco y tomarse un descanso después de tanto enemigo que la trama nos lanza cada 1p minutos.

De igual manera, en puntos concretos como cuevas y sitios cerrados, habrá acertijos que tengan que ver con nuestros hechizos, con interruptores de colores que solo reaccionan si usamos el ataque adecuado. Muchos de estos acertijos están bien pensados, y de vez en cuando nos quedaremos analizando la situación para progresar.

Esta el caso de una cueva en la que se tienen que presionar interruptores para avanzar, pero estos se tienen que quedar presiones, por lo que debemos usar de cebo a unas bestias que nos persiguen ahí y que no podemos derrotar, sino dejar aturdidos. Igual hay secciones con espejos en las que podemos lanzar un lanzar para que la luz coincida con ciertos ojos para abrir puertas y así seguir la aventura.

Con el pasar de las áreas en el juego los acertijos se vuelven más predecibles, pero al menos los primeros entretienen y eso es lo que cuenta, pues habrá momentos en los que debemos usar todo lo aprendido. La verdad, es una decisión sabía el haber metido los puzzles, pues batalla tras batalla con los mismos enemigos no siempre divierte por horas y horas.

Por su parte, cuando se usan acertijos y batallas al mismo tiempo es un deleite, ya que tendrás que pensar como resolver la incógnita al tiempo que esquivas a los enemigos. Y como ya dije, es importante estar esquivando o poner el escudo, pues si te quedas quieto en cuestión se segundos vas a ver la pantalla de game over.

Música inmersiva y gráficos que cumplen

Pasando a la parte gráfica de Immortals of Aveum, podemos decir que tanto los escenarios como personajes se ven decentes, pues hay momentos en los que resaltan por las expresiones faciales y otros en los que no mucho. De hecho, me parece extraño que no se vea “espectacular” por el motor gráfico que Ascendant utilizó, el Unreal Engine 5.

En cuanto al rendimiento, es estable en casi todo momento, con los 30 cuadros por segundo estables, que solo en momentos donde vemos a hechizos volar por todos lados baja ligeramente. De igual manera, se aplaude que no haya molesto Pop in en los escenarios, ya que en los juegos de gran escala nunca falta estos elementos que se generan de la nada.

Otro detalles que me gustaría mencionar, es la parte de las pantallas de carga, las cuales son casi inexistentes, pues no pasaran menos de 10 segundos y ya nos transportamos a otra sección del mapa. Y claro, las cinemáticas son parte del engine, por lo que casi en ningún momento nos vamos a salir de inmersión con un CGI.

Antes de dar por finalizado el rendimiento, me gustaría tocar la parte de la iluminación, dado que se siente escaza, al menos en PS5, pues no hay una opción para subirla o bajarla. Eso significa, que habrá partes, sobre todo cuevas, en las que avanzar será un milagro porque no se ve casi nada. Definitivamente, fue lo que más me frustró del juego y me hacía querer dejarlo debido a que no podía fijarme en ciertos detalles por la ausencia de más luz. (Aclaración: justo al salir esta reseña, han lanzado una actualización para arreglar el inconveniente)

Pasando a la música, podemos decir que es decente y que tiene sus momentos épicos para escenas clave de la historia, no hay temas que sean dignos de recordar más que el principal que escuchamos en la pantalla de título, peor aún así tampoco molesta que existan estas carencias. Digamos que es música al estilo de cine de Hollywood.

Terminando con todo esto, tenemos a las actuaciones de voz, teniendo disponibles diferentes idiomas, en mi caso yo lo he jugado en inglés y los actores hacen muy bien su labor. Ellos no tienen la lista que sus líneas no estén tan bien escritas, pero eso ya lo vimos en el apartado de historia.

Divertido, pero tal vez hay cosas a mejorar

En conclusión, Immortals of Aveum es un juego que puede entretener al público que va dirigido, los fans de los fps, pues las habilidades y hechizos son variados hasta cierto punto. Incluso el reto puede interesar a quienes se pongan a prueba a cada momento, puesto que no todo es un paseo en el parque, incluso en la dificultad normal.

Sin embargo, hay momentos en los que la aventura se puede tornar un poco repetitiva debido a que los enemigos no varían demasiado, y ese fallo se compensa ligeramente con la incorporación de acertijos. Por lo que también los fanáticos de otros primera persona como Metroid Prime lo pueden encontrar con algo de originalidad.

Eso sí, si buscas algo que sea realmente innovador no lo vas a encontrar por acá, puesto que toma varios elementos de otras experiencias que seguro algunos ya conocen. Por lo que antes de darle una oportunidad, lo mejor será echarle un ojo mediante los gameplays que vayan saliendo en YouTube u otras redes sociales.

Ascendant Studios hizo un buen primer intento con este juego, el cual si se logra dominar en el combate puede ser entretenido para el usuario, más con la cantidad de magias disponibles. Eso sí, no lo recomendaría a todos, pues algunos aspectos técnicos y de repetición pueden no terminar de complacer, más a quienes no tienen paciencia.

Recuerda que el juego se pone a la venta el 22 de agosto. La versión utilizada para la reseña es la de PS5.