¡Sorpresa! The Legend of Zelda: Oracle of Ages y Oracle of Seasons ya están disponibles en Nintendo Switch Online en este mismo momento. No necesitas ser un suscriptor del nivel Expansion Pack para jugar a estos dos títulos, ya que ambos son juegos de Game Boy Color. Solo tienes que actualizar la aplicación para obtenerlos.

The Legend of Zelda: Oracle of Ages y Oracle of Seasons fueron desarrollados por Flagship y Capcom en colaboración con Nintendo. Estos dos juegos pueden conectarse entre sí.

Cuando estos dos juegos fueron lanzados fuera de Japón, ya estaba en escena el Game Boy Advance, lo que significó un lanzamiento muy tardío para el Game Boy Color.

Vía: Nintendo of America