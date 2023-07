Estas fueron las primeras palabras de Mario

¡El icónico personaje de videojuegos, Mario, finalmente habló por primera vez después de muchos años de silencio! Sin embargo, las palabras pronunciadas por Charles Martinet, el actor de voz de Mario, no fueron las primeras en ser expresadas por el famoso fontanero.

Recientemente, la cuenta de X (Twitter) “Supper Mario Broth” reveló un diálogo histórico que ocurrió en el videojuego “Donkey Kong” de 1981, el cual marcó el debut de Mario. En ese entonces, Mario no era un fontanero, sino un carpintero, y el juego mostraba un diálogo entre él y la hermosa doncella, Pauline.

El texto en inglés dice:

Esta breve interacción nos muestra que Mario, en sus inicios, no solo no era un fontanero, sino que ya era un valiente héroe dispuesto a rescatar a la damisela en apuros. Aunque sus palabras eran simples y la voz de Mario era inexistente en ese entonces, esta escena se convirtió en el punto de partida de una franquicia de videojuegos que se ha mantenido querida por generaciones.

The earliest words Mario has ever spoken in an official source come from the flyer for the 1981 Donkey Kong arcade, where he says “But wait! Fear not, fair maiden. Little Mario, the carpenter, is in hot pursuit of you this very moment.” pic.twitter.com/dqS83aYbkl

— Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) July 26, 2023