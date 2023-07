¡Jigsaw ha vuelto, amigos! Después de que Tobin Bell no apareciera en Spiral: From the Book of Saw, los fanáticos se emocionaron cuando se anunció que regresaría de una manera importante en Saw X. Lionsgate ha lanzado un nuevo póster para Saw X, que muestra una de las perturbadoras trampas de Jigsaw. La trampa en el póster de Saw X parece que infligirá daño serio a los ojos del pobre desgraciado. ¿Descenderán alguna criatura o alguna sustancia corrosiva por los tubos?

Saw X no seguirá los pasos de las películas recientes, ya que se reveló que la nueva película se situará entre los eventos de las dos primeras películas.

“John Kramer (Tobin Bell) ha vuelto. La entrega más espeluznante de la franquicia SAW explora el capítulo no contado del juego más personal de Jigsaw“, dice la sinopsis oficial. “Ubicada entre los eventos de SAW I y II, un enfermo y desesperado John viaja a México para someterse a un procedimiento médico arriesgado y experimental en busca de una cura milagrosa para su cáncer, solo para descubrir que toda la operación es una estafa para defraudar a los más vulnerables. Armado con un nuevo propósito, John regresa a su trabajo, dándole la vuelta a los estafadores de una manera visceral y característica a través de una serie de trampas ingeniosas y aterradoras”.

Kevin Greutert, quien dirigió Saw VI y Saw 3D, regresó para dirigir Saw X, que fue escrita por Peter Goldfinger y Josh Stolberg. Un comunicado de prensa de Lionsgate afirma que

“el regreso de Bell a la franquicia fortalece el objetivo de Lionsgate y Twisted Pictures de hacer una película que capture todo lo que los fanáticos de Saw aman de la franquicia, al tiempo que los mantiene adivinando con nuevas trampas y un nuevo misterio por resolver”.

Los productores de la franquicia, Mark Burg y Oren Koules, agregaron:

“Es emocionante reunirse con Tobin. Su actuación como John Kramer es parte de la magia que hizo de esta franquicia un fenómeno y su personaje es una parte activa de esta película”.

Originalmente, Saw X estaba programada para estrenarse en cines el 27 de octubre, pero Lionsgate recientemente adelantó su lanzamiento al 29 de septiembre.

Vía: Joblo

Nota del editor: Desde hace tiempo he querido maratonear esta saga pero, lamentablemente las películas siempre se están moviendo de lugar y no encuentro qué plataforma las tenga todas, pero voy a investigar y les aviso. Al momento sé que algunas las tiene Prime Video y otras Max.