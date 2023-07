Títulos que podrían venir en Super Mario 3D All Stars 2

En 2020, Nintendo lanzó tres juegos 3D de Super Mario para Switch a través de la colección Super Mario 3D All-Stars. Este paquete fue una forma maravillosa de celebrar esta icónica franquicia y demostró lo lejos que había llegado. Fue genial ver a Nintendo lanzar algo así, pero por alguna razón lo limitaron a una edición limitada.

Desde marzo de 2021, Super Mario 3D All-Stars ya no se puede comprar, pero esperemos que aparezca otra colección en su lugar. Super Mario 3D All-Stars fue el lanzamiento perfecto para el 35 aniversario de Mario, pero dejó fuera algunos títulos icónicos de Super Mario en 3D. Todos y cada uno de los Super Mario merecen tener éxito en Switch, y si toda la serie de Pikmin puede estar ahí, no hay razón para que el personaje emblemático de Nintendo se quede fuera de la diversión. Aunque no sea una ocasión especial, es necesario que se lance un segundo Super Mario 3D All-Stars antes de que termine la vida útil de Switch.

Super Mario 3D All-Stars combinó tres de los juegos más emblemáticos de Mario en un gran paquete. Los jugadores pudieron revivir la aventura clásica de Super Mario 64, regresar a los días de GameCube con Super Mario Sunshine y llevar la aventura al siguiente nivel con Super Mario Galaxy. Cada título recibió una ligera mejora en alta definición y funcionó muy bien en hardware moderno. Aunque el paquete tenía sus defectos, sigue siendo una forma fantástica de experimentar estos influyentes juegos de plataformas.

Si bien estos tres juegos de Super Mario fueron geniales, Nintendo aparentemente olvidó un par de otros títulos importantes de Super Mario en 3D. Super Mario 3D Land exclusivo de la consola portátil, Super Mario 3D World de Wii U y el aclamado Super Mario Galaxy 2 quedaron fuera de la diversión.

Si bien ninguno de ellos puede ser tan icónico como los incluidos en la colección, igualmente merecen una versión en alta definición. No parece haber rumores que sugieran que se esté trabajando en un segundo Super Mario 3D All-Stars, pero Nintendo ya tiene el paquete perfecto listo para lanzar. Super Mario Galaxy 2 y Super Mario 3D Land podrían brillar en Switch, y luego el estudio podría añadir otro juego en 3D solo por diversión. Super Mario 64 podría hacer una aparición, se podría incluir Super Mario Galaxy para tener toda la serie, Super Mario 3D World podría aumentar el atractivo o incluso Super Mario Odyssey podría formar parte de la selección. Hay tantas opciones para el misterioso tercer juego, y cada elección ayudaría a aumentar considerablemente el atractivo de este segundo paquete.

Un segundo Super Mario 3D All-Stars podría arrojar luz sobre estos otros juegos de Mario en 3D y también podría corregir el mayor error de Nintendo con el primer paquete. Por alguna razón, esa primera colección fue una exclusiva temporal y ya no se puede comprar. Esto parece ser un desfavor para la marca y puede haber limitado el éxito general de la colección.

Un segundo Super Mario 3D All-Stars no debería seguir este modelo e incluso podría incluir juegos del anterior para que los jugadores de Switch tengan una forma permanente de acceder a ellos. El 35 aniversario de Mario puede haber terminado, pero Nintendo no debería dejar de celebrar a su mascota. A medida que la era de Switch llega a su fin, un segundo Super Mario 3D All-Stars podría ser una dulce despedida para la consola o servir como un gran título de lanzamiento para lo que sea que Nintendo haga a continuación. Poner a Mario en primer plano siempre es una receta para el éxito, y honrar el pasado con una segunda colección es la mejor manera de lograrlo.

Vía: Game Rant

Nota del editor: Creo que es inevitable, incluso podría esperar el momento en el que Nintendo lanzara una edición limitada de una “Super Mario History Collection” con todos los juegos de Mario incluído el de arcade que se porteó al VCS de Atari. ¡Eso sí sería épico!