Casi linchan a cosplayer de Freezer de Dragon Ball

El mundo de cosplay es algo que está muy presente a día de hoy, eso es justo porque en muchos de los eventos de videojuegos o anime se permite que los asistentes usen dichos disfraces con toda libertad. Sin embargo, al salir de estos centros de convenciones puede haber malas interpretaciones, y eso justamente ha pasado en el país de Perú hace días.

Según lo que mencionaron en los medios de comunicación, un Tiktoker que iba disfrazado de Freezer de Dragon Ball casi es linchado por una comunidad de personas que tenían una idea equivocada, dado que pensaron que el usuario iba disfrazado del diablo. Ante esto y después de dialogar mucho tiempo, comprendieron que solo era un personaje.

En Perú casi lincharon a un señor que hacia cosplay de Freezer de Dragon Ball, porque lo confundieron con el diablo. 😔 pic.twitter.com/ap7o6bDzPY — 𝔈𝔩 𝔟𝔬𝔱 𝔠𝔦𝔫𝔦𝔠𝔬 🤖 (@ElBotCinico) July 15, 2023

Vale la pena mencionar, que justo a tiempo llegaron las autoridades para salvar a esta persona justo antes de que le pusiesen las manos encima, dado que ya estaban listos para lastimarlo. Ante eso, la noticia se dio a conocer mediante la televisión y claro, en las redes sociales como TikTok, Twitter, entre algunas otras donde la opinión fue dividida.

Vía: Twitter

Nota del editor: Sin duda la gente no ha pedido su parte tradicionalista estilo pueblos religiosos, que no está de más decir, que entrar a estos lugares sin ley es bastante peligroso. Más vale ir vestido de forma convencional para no encontrar problemas con gente que no sabe nada del mundo más allá de su pueblo.