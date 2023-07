Assassin’s Creed Mirage tendrá una campaña más corta

Assassin’s Creed Mirage será más corto, tomará alrededor de 20 horas para completarlo. Así lo indican los desarrolladores que compartieron detalles sobre el juego en un Ask Me Anything de Reddit, diciéndole a los fanáticos que pueden esperar que Assassin’s Creed Mirage tome aproximadamente el mismo tiempo para completarse que los primeros juegos de la serie, lanzados en los años 2000.

Esto se alinea con la idea de crear un juego de Assassin’s Creed mucho más simplificado, dirigido a aquellos que encuentran que las entregas más recientes son demasiado extensas. Comparar la duración con los juegos anteriores también puede ser significativo, indicando que estos títulos han estado en la mente de los desarrolladores durante la producción de Mirage.

“En cuanto al tiempo de juego, estamos más cerca de los primeros juegos de AC“, dice la directora narrativa Sarah Beaulieu, como parte del Q&A en Reddit. Si bien esta no es una cifra exacta, nos da suficiente información para hacer una suposición informada e indica que tomará al menos 15 horas, pero menos de 30 horas para completarlo, tal vez alrededor de 20 a 25 horas si no te importa completar todo el contenido secundario, pero quieres probarlo. Dado todas las formas de abordar un juego de Assassin’s Creed, definitivamente podemos esperar que los tiempos de juego varíen de jugador a jugador. Incluso en el primer juego de la serie, realizar bastante contenido secundario puede llevarte aproximadamente 20 horas, y ser un perfeccionista te tomará aún más tiempo. Aún así, esto es un indicador bastante bueno de que podremos avanzar rápidamente en Mirage si así lo deseamos, dándonos un juego mucho más corto en medio de lanzamientos de 60 horas o más. A veces, eso es todo lo que necesitamos de todos modos.

En vista de esta duración más corta, los desarrolladores también revelaron que actualmente no hay planes para que Mirage reciba contenido descargable (DLC) o actualizaciones extensas después del lanzamiento. Si bien esto es bastante inusual para un juego moderno de Ubisoft, no es muy sorprendente en el caso de Mirage.

De hecho, Mirage comenzó como un DLC para Assassin’s Creed Valhalla, pero durante su desarrollo se decidió que debería ser su propio juego independiente. Crear DLC para lo que una vez fue un DLC podría ser demasiado complicado en este momento, especialmente cuando nos están prometiendo una experiencia de Assassin’s Creed más simplificada. Lo peor que podría pasar sería sobrecargarlo con pases de temporada y paquetes de contenido adicionales.

Veremos por nosotros mismos cuánto tiempo se tarda en completar Assassin’s Creed Mirage cuando se lance el 12 de octubre, más adelante este año.

Vía: The Gamer

Nota del editor: Antes queríamos que los juegos duraran para siempre, aún siento que 20 horas es mucho y disfruto de los juegos que toman un máximo de 10 horas en completarse.