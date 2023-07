Desde su lanzamiento hace poco más de dos meses, el videojuego “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” sigue generando un gran revuelo en la comunidad de jugadores. La última entrega de la aclamada serie de Nintendo ha sido alabada por su cautivadora historia, sus impresionantes gráficos y la diversidad de sus personajes. Entre los favoritos de los fans se encuentra Riju, quien se ha convertido en un auténtico ícono del juego.

Riju, la valiente líder de los Gerudo, ha ganado el corazón de los jugadores con su personalidad fuerte y decidida. Su diseño único, que combina elementos tradicionales con toques modernos, ha sido ampliamente elogiado por su originalidad y creatividad. Su papel en la trama del juego, así como su conexión con el protagonista, ha generado un gran interés y cariño por parte de los jugadores.

En una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos días, los aficionados han recurrido a la inteligencia artificial para visualizar cómo se vería Riju si fuera una persona real. Estas interpretaciones muestran a Riju con rasgos faciales y expresiones humanas, brindando una perspectiva única sobre su apariencia.

Vía: Twitter

Nota del editor: Quien diga que no tiene un crush con Ruji es porque no ha jugado ni Breath of the Wild.