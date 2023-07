Eiji Aonuma habla del futuro de The Legend of Zelda

El productor de la serie The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, ha vuelto a comentar sobre la posibilidad de volver al estilo de entradas anteriores de la serie, pero no hay planes concretos en este momento. Durante una entrevista, Aonuma dijo que juegos como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom fueron posibles debido a lo que vino antes. Sin embargo, en lugar de mirar hacia atrás a las antiguas entregas de la serie, Nintendo prefiere “mirar hacia el futuro”.

El fragmento de la entrevista se traduce de la siguiente manera:

Los últimos dos Zeldas son muy diferentes. A veces, los viejos fanáticos claman que preferirían un Zelda clásico y antiguo. ¿Te gustaría hacer algo así en algún momento?

Aonuma: Es difícil decir algo sobre el futuro. Dicho esto: gracias a los juegos anteriores de Zelda, ahora existe un juego como Tears of the Kingdom. Este juego se originó a partir de las ideas que tuvimos en el pasado. Siempre intentamos crear algo que ofrezca más que los títulos anteriores. En ese sentido, realmente no nos preocupamos por nuestros juegos antiguos. Preferimos mirar hacia el futuro.

Los últimos comentarios de Aonuma reflejan lo que dijo recientemente en otra entrevista. Dijo que Breath of the Wild “ha creado un nuevo tipo de formato para que la serie avance”, lo cual continuó con Tears of the Kingdom.

Vía: Nintendo Everything

Nota del editor: Eso dice Aonuma pero creo que siempre ha habido varias líneas en cuanto a los juegos de Zelda. Tan solo en Switch tenemos una variedad.