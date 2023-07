Zelda: Tears of The Kingdom podría recibir un DLC

Ya casi han pasado dos meses desde que se lanzó The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, juego al que los usuarios le siguen sacando secretos donde se incluyen atajos para terminarlo en el menor tiempo posible. Eso significa que Nintendo no debería perder la oportunidad de seguir exprimiendo los juegos que no han salido de las tendencias mundiales.

Ante esto los fanáticos han teorizado que un DLC que se relacione a Breath of The Wild estaría lanzándose próximamente, dado que se hace muy poco mención de lo que pasó en el juego de 2017 en esta nueva historia. A eso se agrega que para algunos no ha quedado claro quién era realmente el villano de la primera parte, dado que Ganondorf aparece hasta la nueva.

En cuanto al contenido que tendría, los usuarios hablan de cómo sería una especie de investigación por parte de Link y Zelda en la que están buscando la tecnología de los Sheikah. Y es que elementos como la tableta, los santuarios, y las bestias divinas han desaparecido, incluida la moto que consiguió el propio Link en el el DLC de BOTW.

No se ha confirmado nada por ahora, pero si las cosas coinciden en comparación al año en el que se lanzó el primer juego, este contenido debería presentarse dentro de la ceremonia de The Game Awards. Incluso podría revelarse la fecha de lanzamiento en dicho evento, pues pasó justo lo mismo cuando se dio a conocer la historia adicional de los campeones.

Vía: Gamerant

Nota del editor: La verdad no creo que dejen pasar la oportunidad de agregarle contenido a este juego, y que además se aclare si a partir de ahora van a seguir con estos personajes o si tratarán de despegarse de los mismos tras la secuela. Ojalá tengamos algo estilo Wind Waker, con Toon Link regresando en juegos futuros.