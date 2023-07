Llega la sentencia definitiva para Yuji Naka

Desde hace algunos meses el co-creador de Sonic, Yuji Naka, ha tenido problemas legales con Square Enix, mismos que lo han llevado ante los tribunales de Japón para decidir si será sometido a la cárcel. Y ahora, después de bastantes audiencias se ha llegado a una sentencia concreta, misma que no es tan severa si Naka cumple con ciertos detalles.

Concretamente, se menciona que Naka deberá cumplir con dos años y medio de cárcel, cuatro de libertad condicional y deberá pagar 172 millones de Yenes por los daños causados a la empresa. Pero podrá saltarse los 2 años y medio de cárcel si los cuatro de libertad condicional se cumplen de manera satisfactoria, es decir, sin cometer errores.

Yuji Naka has been sentenced to 2 years, 6 months prison, suspended for 4 years, with two fines of ~¥2M & ~¥170M🇯🇵 https://t.co/Q12fLtiYN1

— GSK | https://cohost.org/gosokkyu (@gosokkyu) July 7, 2023