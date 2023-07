Llega nueva actualización a Zelda: Tears of The Kingdom

Aunque ya pasaron prácticamente 2 meses desde su estreno, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom sigue siendo relevante, dado que no todos los jugadores han terminado la historia principal y mucho menos las cientos de tareas secundarias. Y ahora, Nintendo ha lanzado una nueva actualización que arregla ciertos errores menores que se detectaron.

Estas son la notas que se suman al parche:

Actualizaciones generales – Al iniciar el juego desde ciertos artículos publicados en un canal Switch News específico (al que se accede a través del menú HOME), los jugadores pueden recibir una cantidad de elementos. – Según el estado de progresión del juego o la ubicación en la que se vuelven a abrir los datos, puede haber casos en los que no se puedan recibir los elementos. Correcciones – Se solucionó un problema por el cual los jugadores no podían avanzar más allá de cierto punto en las misión llamada “Un misterio en las profundidades” y “El secreto de las ruinas del anillo”, también las aventuras secundarias “Laboratorio de investigación de la aldea Hateno” y “Proyecto de restauración de la aldea Lurelin”, y las misiones secundarias “Aldea atacada por piratas”, “El establo incompleto” y “Buscando el escondite pirata”. – Se solucionó un problema que impedía que las hadas aparecieran bajo ciertas condiciones cuando deberían haber aparecido originalmente. – Se solucionó un problema que impedía que las comidas provistas por Kiana de Lurelin Village cambiaran bajo ciertas condiciones. – Se han solucionado varios problemas para mejorar la experiencia de juego.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom ya está disponible en Switch.

Vía: Nintendo everything

Nota del editor: Este juego sigue sorprendiendo y revelando secretos a los usuarios, por lo que seguiremos hablando de él hasta que solamente llegue un nuevo Zelda. Sin embargo, la espera para eso será bastante larga, o al menos eso pienso.