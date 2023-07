IA nos muestra a la princesa Zelda en versión realista

A día de hoy la franquicia de The Legend of Zelda es una de las más relevantes a nivel mundial, eso se debe en parte al éxito que han conseguido sus últimas entregas, Breath of The Wild y Tears of The Kingdom. Sin embargo, la entrega que se conservó mucho tiempo en el primer lugar de ventas fue Twilight Princess de Gamecube y Wii.

Eso nos lleva a que la versión de la princesa Zelda de dicha entrega es de las que más brilla en diseño, por lo que hay gente que le sigue haciendo artes de una manera constante. Incluso, alguien ha llevado eso al siguiente nivel, generando una imagen con inteligencia artificial que ha sorprendido a los fanáticos.

Aquí las puedes ver:

Vale la pena mencionar, que la popularidad de esta Zelda es tan grande que ha estado dos veces en los videojuegos de Super Smash Bros., concretamente Brawl y la entrega compartida entre 3DS y Wii U. A eso se suma que hay gente que sigue pidiendo un port de Twilight Princess para Switch, algo a lo que Nintendo no ha prestado mucha atención.

Vía: Twitter

Nota del editor: La verdad es un juego bastante decente, lo único que nunca me ha gustado es la mecánica del lobo, siento que interrumpe mucho. Sin embargo, los dungeons me gustan.