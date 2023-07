Se filtran más detalles de The Last of Us: Part III

Las primeras filtraciones y rumores sobre The Last Of Us Part III de Naughty Dog están apareciendo por todo Internet, aunque detalles importantes como la fecha de lanzamiento, capturas de pantalla, imágenes del juego, y demás, siguen siendo desconocidos.

Estas filtraciones son bastante moderadas en realidad, y espero que no nos encontremos en una situación similar a la previa al lanzamiento de The Last Of Us Part II, cuando grandes partes del juego, incluyendo prácticamente toda su historia, se filtraron antes de su lanzamiento, lo que llevó a que Sony tomara medidas drásticas contra cualquier persona que siquiera discutiera el juego en línea, generando una gran indignación.

En cualquier caso, según el filtrador DanielRPK, se están introduciendo al menos cinco nuevos personajes con nombre en la Parte III. Se trata de un grupo de “saqueadores” que utilizan una casa victoriana como su base de operaciones.

Lucas: Un personaje “afable” que “desarrolla una relación con otro joven saqueador y mostrará su lado oscuro.

Mason: Un antiguo soldado que debe “elegir entre su lealtad hacia Ezra y la casa” cuando Val asume el mando.

Val: La líder femenina del grupo.

Ezra: Un tipo que quiere tomar el control de la casa de Val.

Gracie: Una joven mujer.

Los saqueadores viven en las afueras de una ciudad postapocalíptica, aunque aún no se sabe qué ciudad es. Mientras tanto, el filtrador ViewerAnon dice que Ellie es “al menos tan importante en Last Of Us Part III como lo fue en Part II“.

Añade que “la filmación principal se está llevando a cabo este año”, lo cual supongo que significa la filmación principal de actores haciendo captura de movimiento para el juego.

Notablemente ausente en cualquiera de estas filtraciones tempranas (muy, muy tempranas) está Abby, de lejos el personaje más divisivo y controvertido en casi cualquier videojuego jamás creado, pero ciertamente en The Last Of Us Part II. Eso no significa que Abby no estará en el tercer juego, me sorprendería si no estuviera, pero ¿no sería sorprendente si Naughty Dog simplemente dejara que su historia terminara en la Parte II y retomara con Ellie en una nueva aventura totalmente nueva?

Vía: Forbes

Nota del editor: Me están llegando flashbacks de las controversias por las reseñas y cómo Part II me hizo sentir muuuuy mal, al menos en un par de ocasiones.