Surgen rumores en relación a The Last of Us Part 3

En estos momentos el destino de la desarrolladora Naughty Dog ha sido incierto para algunos de los fanáticos, eso incluso cuando ya han mencionado que están trabajando en el multijugador de The Last of Us. Sin embargo, parece que hay una parte del equipo que ya están trabajando en el siguiente capítulo fuerte de esta popular franquicia de acción.

Recientemente ha surgido un nuevo rumor que habla sobre que en estos días van a empezar con las grabaciones del motion capture para los personajes, siendo esta una parte importante para la creación de cinemáticas. Esto fue revelado mediante Twitter por un usuario que menciona que la historia de Ellie aún no termina, pues seguirá siendo la protagonista.

Look, it’s early, story details are tweaked and everything is potentially up in the air to be changed, but I assure you I’ve heard Ellie is at least as important in LAST OF US PART III as she was in PART II. https://t.co/WYdKRFo0pG

— ViewerAnon (@ViewerAnon) July 2, 2023