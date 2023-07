Juego de Six Flags México sufre de fallas técnicas

Algo que nunca se puede descartar en la vida son errores que puedan surgir mediante todo tipo de procedimientos, y claramente los juegos mecánicos no se salen de la ecuación, más que nada cuando no se les da el mantenimiento adecuado. Eso justo acaba de pasar en el parque de diversiones, Six Flags México, mismo que presentó cierto imprevisto.

Según lo que se ha reportado en diferentes medios, el juego mecánico conocido como la Medusa sufrió aparentemente de fallos técnicos, pero afortunadamente no estamos hablando de situaciones trágicas. Solamente se trata de que el carro del mismo se quedó totalmente parado al momento de realizar el ascenso, justo antes de la caída para que el juego empiece.

Todo esto se dio a conocer por un usuario de TikTok, quien capturó el momento desde la parte de abajo y lo compartió en esta red social de videos cortos.

2 Horas en el parque… Juegos: 0 Y qué pasen una excelente tarde Six Flags 🥴

Por lo menos tienen buena vista desde Medusa Steel Coaster 🙏🏼 @SixFlagsMexico pic.twitter.com/N3bxpWlW54 — JFrostiee (@JFrostiee) June 29, 2023

Vale la pena mencionar que al poco tiempo Six Flags México emitió un comunicado en el que aclaran lo ocurrido, mencionando que esto se debió a una inconsistencia eléctrica del juego, por lo que cuando eso pasa, este se detiene de lleno hasta que se detecte de nuevo estabilidad. A eso se suma que el equipo de seguridad acudió con los asistentes y los desalojaron de forma segura.

Eso significa que ni las instalaciones más seguras se libran de incidentes. Pero en esta ocasión se contaba con un sistema diseñado para prevenir cualquier detalle que juegue con la integridad física de los asistentes al parque.

Vía: Twitter

Nota del editor: Estas son cosas que pasan sí o sí, lo importante es que el sitio cuente con medidas de seguridad para que no pase nada crítico. Y muy pocas veces se llegan a tener problemas graves. Al menos no pasó como en la feria de Chapultepec, la cual cerraron por un caso que fue realmente desastroso.