Eiji Aonuma habla sobre posibles remakes de Zelda

Aunque ya pasaron casi un par de meses desde su lanzamiento, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom sigue totalmente fresco para quienes aún siguen explorando las tierras de Hyrule en busca del 100% del título. Eso nos lleva a una entrevista reciente con el productor Eiji Aonuma, quien habla un poco acerca de los videojuegos pasados de la saga.

Durante la conversación se abrió el tema de lo que podría pasar a futuro, dado que han mencionado el no retroceder con la franquicia, seguir el camino establecido por Breath of The Wild en el 2017. Eso significa, que ya no están pensando mucho en las entregas anteriores, y eso mismo ha hecho que los fans se preocupen por algo en concreto.

Muchos tienen conciencia que hay juegos de la serie que necesitan un remake, en especial las entregas originales de NES, y ese comentario de Aonuma hace pensar que no tienen planeado lanzar algo de esa talla para los siguientes años. Aunque aún así, el productor no está diciendo un “no” definitivo, por lo que ciertos clásicos pueden volver, solo que con retoques a la parte gráfica y no mecánicas.

El ejemplo más claro de todo es The Legend of Zelda: Link’s Awakening, juego que tuvo una nueva edición con gráficos mejorados y controles un poco más sencillos de abordar, sobre todo la asignación de ítems a los botones. Más allá de eso no hay tantas implementaciones, por lo que la línea de remakes podría ir por ese mismo camino.

Vía: Screenrant

Nota del editor: A mí me gustaría de menos que hagan el port de wind Waker HD a Nintendo Switch, no pido remakes ni algo similar, solo pasar ese juego a una consola que sí tenga éxito. Pues dos veces le ha tocado a Toon Link el salir en consolas que no tienen mucho auge, pasó con Gamecube y también Wii U.