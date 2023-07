Confirman que live-action de One Piece tendrá omisiones

Eiichiro Oda, el talentoso creador de esta épica serie de manga y anime, ha confirmado que la anticipada versión live-action de su obra, One Piece que será transmitida por Netflix, experimentará ciertas omisiones en su contenido. El propio Oda comunicó este mensaje a los fans:

Oda mentions that some characters or scenes have been cut from the One Piece Live Action, but it’s meant to be different from the manga pic.twitter.com/r4otr8Q1y6

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 22, 2023