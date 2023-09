Revelan duración de la campaña de Alan Wake 2

El equipo finlandés Remedy ha revelado que su próximo juego de terror de supervivencia para PS5, Alan Wake 2, será el más extenso hasta ahora, con una duración de más de 20 horas. El director creativo Sam Lake compartió la respectiva duración en el último episodio del programa Kinda Funny Games Daily, revelando que el estudio ha querido hacer sus juegos más largos durante algún tiempo.

“Así que Control fue nuestro juego más largo hasta la fecha, y Alan Wake 2 será aún más largo que eso, más de 20 horas”, dijo.

Lake explicó que Remedy sintió la presión de extender el tiempo de juego debido a la perspectiva de valor monetario que algunos consumidores utilizan al decidir comprar un juego. Cuanto más largo sea un juego, más valor tiene para algunos compradores. Sam Lake añadió que una forma en que Alan Wake 2 se ha vuelto más largo es agregando más valor a las clásicas botellas térmicas de la serie. Ahora, funcionarán como el objeto con el que guardas tu partida, al igual que en un título clásico de Resident Evil.

Alan Wake 2 estará dividido en dos campañas: una desde la perspectiva del protagonista recurrente Alan Wake y un nuevo personaje, la agente del FBI Saga Anderson. El título estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC con Windows el próximo 27 de octubre de 2023.

Vía: Push Square

Nota del autor: ¿Sabían que cuando hablan del idioma hablado en Finlandia se usa el término “finés” pero cuando hablamos de una persona procedente de este país, se usa el gentilicio “finlandés”? Ahora ya lo saben. No, no le voy a entrar a Alan Wake 2 hay muchísimas cosas que jugar y sinceramente me está dando miedo que Remedy ande tan cuidadoso con su lanzamiento, creo que no va a estar tan bueno o que tienen miedo de decepcionar y eso es sospechoso. Tampoco estoy de acuerdo con que la duración de una campaña le de valor a un juego, hay títulos que ya quieres que terminen, Tetris ni campaña tiene y debe ser uno de los juegos con mayor valor de rejugabilidad, Fortnite, puedo estar aquí todo el día Sam.