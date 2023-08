Retrasan lanzamiento de Alan Wake 2

Remedy ha anunciado un retraso de 10 días para el esperado Alan Wake 2. Estaba programado para salir el 17 de octubre, pero ahora se lanzará el 27 de octubre. En un comunicado, Remedy mencionó que octubre estaba lleno de lanzamientos de juegos y querían darles a los jugadores más espacio para jugar todo.

“Octubre es un mes increíble para los lanzamientos de juegos y esperamos que este cambio de fecha dé más espacio para que todos disfruten de sus juegos favoritos”, dijo Remedy.

Alan Wake 2 iba a lanzarse la misma semana que el seguro éxito exclusivo de PlayStation de Insomniac, Spider-Man 2. En 2010, las ventas de lanzamiento del primer Alan Wake sufrieron debido a que se lanzó la misma semana que la colosal Red Dead Redemption de Rockstar.

Octubre de 2023 también marca el lanzamiento de Forza Motorsport de Microsoft, Assassin’s Creed Mirage de Ubisoft, Super Mario Bros. Wonder de Nintendo y, según informes, Sonic Superstars de Sega.

En esta ocasión, Alan Wake 2 tiene dos personajes jugables: Alan Wake y una agente del FBI llamada Saga Anderson.

En mayo, Remedy generó críticas cuando reveló que Alan Wake 2 sería un lanzamiento exclusivamente digital en todas las plataformas. Remedy explicó en ese momento:

“Hay muchas razones para esto. Por un lado, un gran número de jugadores ha migrado a las versiones digitales. Puedes comprar una Sony PlayStation 5 sin unidad de disco y la Xbox Series S de Microsoft es una consola exclusivamente digital. No es raro lanzar juegos modernos solo en formato digital. “En segundo lugar, no lanzar una versión en disco ayuda a mantener el precio del juego en $59.99 dólares y la versión para PC a $49.99 dólares. “Finalmente, no queríamos enviar un producto en disco que requiriera una descarga adicional para el juego, ya que no creemos que eso brindaría una gran experiencia”.

Vía: IGN

Nota del editor: No soy parte de los fans de Alan Wake, sinceramente no me pareció un juego tan bueno y pienso que el segundo no hará una diferencia. Fue una buena decisión alejarse de los lanzamientos fuertes, aún así espero que pueda vender lo suficiente, son demasiados juegos fuertes para final de año y Alan Wake es un nicho.