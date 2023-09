Reportan sobrecalentamiento en los iPhone 15

Finalmente se ha lanzado uno de los dispositivos más esperados del 2023, el iPhone 15, el cual pinta para ser la verdadera evolución de los teléfonos inteligentes, y esto ha llevado a que una tonelada de personas se formaran para adquirir el suyo. Sin embargo, los inconvenientes no iban a descartarse, y los usuarios ya empezaron a reportar problemas con la propia Apple.

Según lo comentado mediante las redes sociales, al momento de poner a recargar el teléfono ha surgido un contratiempo relacionado al sobrecalentamiento, dado que el aparato se sube a temperaturas tan altas que incluso no lo pueden tocar. Esto es algo que no sea común con este tipo de dispositivos al menos que haga calor en el medio ambiente donde se vive.

Jeeez my iPhone 15 Pro Max is almost too hot to touch while fast charging rn…

— Ian Zelbo (@ianzelbo) September 25, 2023