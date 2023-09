Revelan un problema estético del iPhone 15 Pro y Pro Max

En el evento de septiembre de Wonderlust, Apple presentó la serie iPhone 15, donde una de las pocas novedades del teléfono fue su chasis de titanio (solo en el modelo Pro). Se promocionó como una característica innovadora, presentándola como el inicio de una película y hablando sobre cómo “este es la misma aleación utilizada en el Rover de Marte“. Sin duda, se habló mucho sobre el titanio en el evento, pero una prueba práctica posterior pareció mostrar algunas desventajas bastante evidentes de esta elección de diseño. En primer lugar, el diseño parece ser muy sensible a las huellas dactilares y deja una textura grasosa después de un poco de uso. Pero eso no es todo.

Al observar de cerca los laterales, el teléfono parecía tener una ligera decoloración cerca de los botones de volumen y acción. Ten en cuenta que estos son teléfonos completamente nuevos, así que esto es preocupante. En este momento, antes del lanzamiento, no sabemos si esto es un problema real, pero es algo a tener en cuenta si estás considerando comprar un iPhone 15 Pro, parece estar limitado a los colores Azul y Negro. Recuerda que Apple promocionó el titanio como algo duradero y resistente. Sin embargo, los iPhones no NECESITAN bordes laterales más fuertes. Cuando dejas caer un iPhone, suele ser el cristal el que soporta la caída, no los bordes (se doblan, pero nunca se rompen). El cristal en los modelos Pro es el mismo cristal Ceramic Shield.

Esta decoloración podría fue de gran preocupación para los usuarios y Apple tuvo que salir a dar una declaración al respecto.

“En los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, la grasa de la piel puede alterar temporalmente el color del marco exterior. Limpiar tu iPhone con un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusa, restaurará su aspecto original.”

La marca aprovechó para aclarar que en caso de manchar el marco del teléfono con sustancias como tinta, maquillaje, jabón, detergente, ácidos y lociones, debería limpiarse de inmediato cualquier residuo que pueda causar daños permanentes.

Vía: Appuals

Nota del editor: Cada vez hay más razones para saltarse esta generación…