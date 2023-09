Las herramientas de Configuración del Sistema de Apple hacen casi imposible para los talleres de reparación pequeños instalar nuevos repuestos con el iPhone 14. Uno de los mayores sitios de reparación DIY, iFixit, ha revisado su puntuación de reparabilidad para el iPhone 14, explicando que su software “ahora limita muchas reparaciones básicas de iPhone” porque requiere que los reparadores potenciales autentifiquen los repuestos de forma remota por parte de Apple.

iFixit originalmente otorgó al iPhone 14 una puntuación de reparabilidad de 7 sobre 10, pero desde entonces la ha revisado a un “no recomendado 4”. La razón es que hay un paso frustrante en el proceso de reparación que acaban de identificar. Un apretón de manos de software que literalmente convierte la reparación de terceros en una pesadilla.

El problema surge del hecho de que los repuestos, como una batería o una pantalla, deben ser validados a través de la herramienta de Configuración del Sistema de Apple, que luego empareja la nueva pieza con su teléfono con la bendición de Apple. El problema es que si no eres un taller de reparación “autorizado”, tus repuestos no funcionarán, incluso si son piezas genuinas de Apple.

Los talleres de reparación autorizados aún deben notificar a Apple de la reparación con anticipación para que coincidan los números de serie con las piezas. Esta práctica desalienta la cosecha de repuestos, que es una parte importante del negocio de un taller de reparación independiente. El programa de reparación independiente de Apple ha sido criticado durante años, ya que requiere que los talleres acepten auditorías e inspecciones invasivas por parte de Apple.

Y supongamos que simplemente estás tratando de reparar el iPhone 14 por ti mismo. En ese caso, es un obstáculo bastante molesto de superar, porque si no puedes autenticar las piezas por parte de Apple, corres el riesgo de que el teléfono no funcione correctamente y de recibir ventanas emergentes que indiquen que el teléfono no puede verificar las piezas.

iFixit ha sido un gran defensor del derecho del consumidor a reparar, mostrando su apoyo al reciente proyecto de ley aprobado en California que pide el fin de los “monopolios de reparación de los fabricantes”. Aunque en buenas noticias, Apple finalmente ha incluido un puerto USB-C en el iPhone 15, cumpliendo con una normativa de la UE que requiere que todos los teléfonos nuevos tengan USB-C para la carga con cable.

Vía: PC Gamer

Nota del editor: Pues, ¿qué les digo? Así funciona Apple y los consumidores están de alguna manera listos para esto. Por un lado creo que previene algunos abusos pero por otro, es como si tu dispositivo en realidad no fuera tuyo. Lo cual le sucede cada vez a más productos en la actualidad.