Múltiples tiendas dejarán de vender juegos de Xbox

Xbox ha dejado en claro que su futuro es digital. No solo tienen una consola enfocada por completo en este apartado, sino que hace unos días se dio a conocer que su departamento enfocado en la producción de juegos físicos cerró sus puertas tras una serie de despidos. Ahora, recientemente se reveló que múltiples tiendas en Europa han dejado de vender juegos físicos de Xbox.

De acuerdo con información por parte de Christopher Dring, director de GamesIndustry.biz, múltiples tiendas a lo largo de todo Europa dejarán de vender juegos físicos. Dring señaló que en diciembre de 2023, estos locales le llegaron a comentar que ya tenían pensado resurtir el productor de Xbox, dejando en claro que solo piensan vender todo lo que les queda en la bodega. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Un editor importante me dijo justo antes de Navidad que en toda Europa, varios minoristas han comenzado a no incluir Xbox nunca más.

Así que acaban de empezar a no vender más juegos de Xbox, Xbox es una consola digital, el rendimiento físico de los juegos es realmente bajo y, en última instancia, cuando vendes una consola para la que la mayoría de la gente simplemente descarga juegos, no es así. Realmente no beneficia mucho al minorista.

El margen en hardware suele ser bastante pequeño. No pude corroborar eso, no pude encontrar de qué minorista se trata, pero fue un jefe editorial europeo de alto nivel quien me lo dijo”.