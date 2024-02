Tráiler de la nueva película de Megamind

Megamind es uno de los grandes clásicos de Dreamworks. La película de 2010 ha tenido un resurgimiento en los últimos años, en parte gracias a los memes. Sin embargo, fue una gran sorpresa escuchar que el estudio de animación ya está trabajando en dos nuevos proyectos para esta franquicia, una nueva película y una serie animada, ambos proyectos dirigidos al servicio de Peacock.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha revelado el primer vistazo oficial a Megamind vs. The Doom Syndicate, película animada que llegará a Peacock el próximo 1 de marzo de 2024. Esta es una continuación directa de la cinta de 2010, y nos muestra a Megamente en su nueva vida como héroe, mientras combate con el Doom Syndicate, un grupo de villanos que resultan ser sus amigos.

Junto a Megamind vs. The Doom Syndicate, también se ha revelado que en un futuro estará disponible Megamind Rules!, una serie animada de ocho capítulos que funcionará como una continuación directa de la película. Lamentablemente, por el momento no hay información oficial relacionada con su historia o fecha de lanzamiento.

Aunque hay algunas personas felices por el regreso de Megamind, muchos más no confían en estos proyectos por dos grandes razones. Para comenzar, no se han confirmado a los actores que participarán, pero por el tráiler parece que Will Ferrell y el resto del elenco original no regresarán. Junto a esto, la animación es claramente inferior a lo visto en la cinta de hace 14 años. En temas relacionados, este es el primer vistazo a la nueva película de El Pájaro Loco. De igual forma, Kojima presenta su nueva película.

Nota del Editor:

Es una lástima que una película tan divertida como Megamind vaya a ser descarada con un par de productos que no tienen alma. Si bien aún falta por ver el producto final, el tráiler no pinta un buen futuro para esta serie, la cual será regurgitada para infantes.

Vía: Peacock