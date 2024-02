Pese a que ha caído en el olvido durante los últimos años, El Pájaro Loco es uno de los personajes animados más importantes en la historia de este medio. De esta forma, este animal parlante ha tenido varios intentos enfocados en revivir su popularidad en los últimos años. Ahora, su más reciente incursión lo llevará a Netflix, y ya tenemos el primer vistazo de su siguiente película.

Woody Woodpecker Goes to Camp llegará a Netflix el próximo 12 de abril, y si bien los detalles siguen siendo un misterio, por fin se han revelado las primeras imágenes de esta cinta, las cuales nos dejan ver el diseño que tendrá El Pájaro Loco en esta cinta live action. Esta es la descripción del proyecto:

First look at the new ‘WOODY WOODPECKER’ movie.

Releasing later this year on Netflix. pic.twitter.com/aLIHmNL8lo

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 1, 2024