Primer vistazo a la segunda temporada de Squid Game

En un abrir y cerrar de ojos, Squid Game se convirtió en una de las series más populares de Netflix. De esta forma, no fue una sorpresa escuchar que la segunda temporada ya estaba en camino, incluso si esto no tiene mucho sentido dentro de la narrativa general. Es así que recientemente se liberó el primer avance de la segunda temporada de Squid Game.

Recientemente, Netflix compartió un avance con algunos de sus estrenos más importantes para el 2024. Junto a los primeros vistazos a la última temporada de Cobra Kai y películas como Rebel Moon Part II, también fue posible admirar un poco de la segunda temporada de Squid Game.

First teaser for ‘SQUID GAME’ Season 2

Releasing later this year on Netflix.pic.twitter.com/p1cr0qTusb

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 1, 2024