Kojima revela su siguiente propiedad intelectual

Para cerrar el State of Play del día de hoy, Hideo Kojima no solo nos compartió un extenso vistazo a Death Stranding 2 On the Beach, sino que también compartió más información sobre su siguiente gran propiedad intelectual, la cual no solo será un videojuego, sino también una película.

De acuerdo con Kojima, el trabajo en su siguiente propiedad intelectual comenzará hasta después de terminar con Death Stranding 2 On the Beach, el cual estará disponible en algún punto del 2025. Aunque por el momento no hay detalles, el director y desarrollador ha señalado que este nuevo proyecto será una película y un videojuego al mismo tiempo.

new Kojima IP in collaboration with Columbia Pictures pic.twitter.com/hoDNIYaYgB — Wario64 (@Wario64) January 31, 2024

En cuanto al aspecto de juego, podemos esperar un gameplay de sigilo, algo que Kojima sabe a la perfección, y en cuanto a la película, parece que será una colaboración entre Kojima Productions, Sony Pictures y Columbia Pictures. Si bien no hay detalles oficiales, el teaser que aparece al final del State of Play nos muestra un letrero con el mensaje de Physint, el cual puede ser el nombre de este título, o un juego de palabras que oculta su significado.

Solo nos queda esperar a que Kojima comparta más información al respecto, algo que bien podría suceder hasta el próximo año.

Vía: State of Play