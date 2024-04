Actor de The Rings of Power crítica a la serie

Está claro que The Lord of the Rings: The Rings of Power no fue la producción que muchos esperaban. La nueva aventura terminó por decepcionar a más de un fan, y si bien una segunda temporada ya está en camino, parece que no todo va de acuerdo a lo esperado, algo que uno de los actores ha dejado en claro.

Por medio de una nueva entrevista con Deadline, Peter Mullan, quien interpretó a Durin III en la primera temporada de The Rings of Power, dejó claro que no estaba contento con la forma en la que la propiedad ha sido manejada por Amazon, al grado de que los llamó la “mafia del anillo”. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Estas series tienen todo el dinero del mundo. Pero al final sigues saliendo con un ‘Papá, quiéreme’ – ‘Lo intentaré, hijo’. Se puede descomponer en cosas muy simples que la gente se toma ridículamente en serio. [El Señor de los Anillos] no es Chejov ni Shakespeare. La ‘mafia del anillo’ ya es un grupo estrafalario”.

Mullan se suma a un grupo de actores que no están del todo de acuerdo con la significación que los fans y las productoras le han dado a ciertas obras. Vimos un caso similar con Harry Potter hace solo unas semanas, y parece que el trabajo de J.R.R. Tolkien es ahora el enfoque de estas opiniones controversiales.

Si bien Mullan está en todo su derecho de expresar su opinión, es probable que Amazon no esté del todo contento con la forma en la que ha hablado el actor. Considerando que el personaje de Durin III no tiene un gran papel durante la Segunda Era de la Tierra Media, es probable que los escritores y productores no tengan un problema si deciden eliminar o reducir la importancia de este personaje.

Lamentablemente, por el momento no tenemos información sobre la segunda temporada de The Rings of Power, y si bien se espera que los nuevos episodios estén disponible en Prime Video a finales de este año, por el momento no hay detalles oficiales. En temas relacionados, The Rings of Power sufrió de review bombing. De igual forma, así se verían los personajes de The Lord of the Rings en el mundo de Dragon Ball.

Nota del Editor:

The Lord of the Rings es una obra literaria sumamente importante, probablemente sea la más importante del siglo XX. Decir que no es para tanto le resta valor a esta gran historia, de la cual muchas más están inspiradas hoy en día.

Vía: Deadline.