Spotify aumentará sus precios próximamente

La música para llevar en dispositivos móviles ha evolucionado de forma muy sólida con los años, pues se empezó con la implementación de la radio con la antena en los audífonos, después la lectura de archivos MP3 que se compraban en tiendas en línea o se pasaban directo de la PC y ahora la tendencia es el streaming que usa datos de los planes telefónicos. Todo empezó con pagos mensuales llamativos, pero después poco a poco las cifras han aumentado y de eso son testigos los clientes de Spotify.

Según lo comentado por sitios como Bloomberg, la plataforma tiene contemplado aumentar las cifras de cobro en los siguientes meses, lo cual será de 1 o 2 dólares como máximo, por lo que los usuarios no tenían porque preocuparse respecto a un salto que puede sentirse descomunal. El cambió estaría pasando a partir de este mismo mes de abril 2024, pero solo para regiones seleccionadas como Reino Unido, Australia y Pakistán.

Sin embargo, sitios como Estados Unidos no se salvan y su aumento llegará a finales de este año, por lo que los cambios incluirán el plan premium individual pasando de 11,99 a 12,99 dólares al mes; el plan dúo, 15,99 a 16,99 dólares; el plan familiar, 17,99 a 18,99 dólares; y el de estudiantes, de 6,99 a 7,99 dólares al mes. Por fortuna, México no ha salido entre las pláticas del aumento, por lo que podría ser que no seamos impactados por los cambios.

