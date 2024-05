Helldivers 2 es el juego que más rápido se ha vendido en PlayStation

A inicios de este año surgió un lanzamiento para PlayStation 5 que tuvo un éxito bastante llamativo, Helldivers 2, shooter cooperativo desarrollado por Arrowhead Studios que a pesar de contar con transacciones extra, no son ventajas para los jugadores, sino algunos cosméticos. Este logró parte de su éxito debido a que también fue lanzado en PC, y de hecho, la compra de copias en Steam ha sido mayor a la consola de Sony, haciendo incluso que la compañía esté considerando lanzar más títulos día uno en multiplataforma.

De forma reciente se ha reportado que este juego logró vender poco más de 12 millones de copias en sus primeras doce semanas de existencia, logrando titularse como el juego qué se ha vendido más rápido de PlayStation, y esas son noticias que se pueden considerar como positivas si se habla de parte financiera. De hecho, ha superado las expectativas de la compañía, pues aunque tiene exclusividad, se le estaba tratando como un lanzamiento secundario que tendría ventas moderadas pero no admirables.

El shooter ha superado a God of War Ragnarok de Sony Santa Mónica, que alcanzó 11 millones de copias 75 días después del lanzamiento en PlayStation 4 y PS5 en noviembre de 2022. Por su parte, es uno de los lanzamientos con más jugadores simultáneos en la plataforma de PC, y durante su primer mes los servidores se llenaron a tal punto de que se tuvo que hacer una actualización importante para dejar que más usuarios entraran a la sala.

As announced in the Sony earnings call, we have sold over 12M units!

It's crazy to think that there are more Helldivers than there are Swedes 🤯

What a massive achievement from everyone involved in realizing @Helldivers2. A massive thank you to the community for your support,…

— Pilestedt (@Pilestedt) May 14, 2024