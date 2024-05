Se filtran a los protagonistas de Assassin’s Creed Shadows

A principios de esta semana finalmente se dio a conocer el nombre del juego nuevo de Assassin’s Creed, el cual es Shadows y antes llevaba el código de Red, mismo que presuntamente va a situarse en Japón, y vera a este legado de asesinos tener su división dentro de la tierra de ninjas y samurais. Sin embargo, nada más se ha revelado antes de la salida oficial de su primer tráiler que tendrá lugar en los próximos días; aunque eso no impide que se filtren ciertos detalles, algo que no falla en Ubisoft.

Mediante el mundo de Youtube, se ha dado información sobre los protagonistas de la historia, el primero de ellos es Yasuke, quien comienza como un esclavo que trabaja en un barco y que a la vez ha sido invadido por hombres que atacan a quienes se interponen en el camino, incluyendo a su esposa. Por su parte, la chica es Naoe, quién buscara el camino de los samurai para vengar a su padre, y que claro, en algún punto cruzarán los caminos.

Acá la descripción exacta:

Assassins Creed Shadows protagonists and information:

•Yasuke: He starts off as a slave on a ship that’s invaded by a group of men and everyone-including his wife–is killed. He’s left for dead before he's found and brought to a temple in Japan. There, he learns about the… pic.twitter.com/3iosZz8HcR

