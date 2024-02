Toys for Bob se independiza de Activision

La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft conllevó algunos cambios importantes, uno de ellos fue precisamente despedir a gran parte de la plantilla de trabajadores, y reduciendo el número de gente que trabaja en ciertos estudios que han traído excelentes videojuegos. De hecho, había temores por la desaparición de los creadores de Skylanders, Toys For Bob, y hoy se han dado nuevas noticias en relación a este tema que ha preocupado a muchos en el mundo.

Dentro de un nuevo comunicado en su web oficial, confirman que se han convertido totalmente en un estudio independiente, el cual ya no depende de Activision para trabajar, a la vez agradecen todos los años de apoyo y anuncian un nuevo futuro para sus próximos desarrollos en el futuro. Aún así, no se descarta que sigan trabajando con franquicias que ya han tocado como Crash Bandicoot o Spyro The Dragon, pero ahora esto será por contratación de proyectos en concreto.

Aquí su comunicado traducido:

¡Estamos encantados de anunciar que Toys for Bob se convertirá en un estudio de desarrollo de juegos independiente ! A lo largo de los años, hemos inspirado amor, alegría y risas para el niño interior de todos los jugadores. Fuimos pioneros en nuevas tecnologías IP y de hardware en Skylanders. Elevamos el listón de las mejores remasterizaciones de su clase en Spyro Reignited Trilogy. Hemos llevado Crash Bandicoot a nuevas alturas innovadoras y aclamadas por la crítica. Con el mismo entusiasmo y pasión, creemos que ahora es el momento de llevar el estudio y nuestros juegos futuros al siguiente nivel. Esta oportunidad nos permite volver a nuestras raíces de ser un estudio pequeño y ágil. Para que esta noticia sea aún más emocionante, estamos explorando una posible asociación entre nuestro nuevo estudio y Microsoft. Y aunque estamos en los primeros días del desarrollo de nuestro próximo juego nuevo y estamos lejos de hacer anuncios, nuestro equipo está emocionado de desarrollar nuevas historias, nuevos personajes y nuevas experiencias de juego. Nuestros amigos de Activision y Microsoft han apoyado enormemente nuestra nueva dirección y estamos seguros de que continuaremos trabajando estrechamente juntos como parte de nuestro futuro. Así que manténganse alerta y atentos a más noticias. Gracias a nuestra comunidad de jugadores por apoyarnos siempre en nuestro viaje. ¡Estamos ansiosos por compartir actualizaciones sobre nuestra nueva aventura como estudio independiente! ¡Hablamos pronto!

Este movimiento podría significar que tenían algo de temor por desaparecer como estudio, dado que Microsoft estaba llevando a cabo jugadas extrañas como cerrar oficinas para juntar a equipos que antes no tenían relación entre sí, o mover a gente de su lugar para colaborar por alguien más. Es por eso, que tal vez los chicos de este estudio decidieron separarse en lugar de ser disueltos, algo que podría tener sentido.

Vía: Toys For Bob

Nota del editor: Es un buen paso hacia llevar a cabo los juegos que quieren y por fin le dicen adiós a hacer assets para los Call of Duty. La verdad, estaban aprisionando la creatividad de este equipo de desarrollo, por lo que es una gran noticia que por fin los liberen para más proyectos.