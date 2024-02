Juego de Square Enix deja de funcionar por día bisiesto

Hoy es un día especial en general, pues estamos celebrando el año bisiesto, y eso significa que el mes de febrero se expande un día más, teniendo en esta ocasión el 29 como numeración adicional, y aunque pasa solo cuatro años, parece que es disfrutable o algo similar. Sin embargo, este puede causar inconsistencias para ciertos programas de software, y justamente ha pasado con un error que se ha dado relación a cierto videojuego que fue lanzado el año pasado por parte de Square Enix.

Jugadores han reportado tener problemas con Theatrhythm Final Bar Line, específicamente este día, y es que la gente ha intentado conectarse a los servidores para poder jugar en línea, pero por más que lo intentan es imposible. Esto no importa en la plataforma que se esté jugando, ya sea Nintendo Switch, PS4 o PC. Esto llama la atención, pues tal vez el programa detecta un algoritmo incorrecto con el calendario de la consola o computadora, y es que no es muy común tener el 29 de febrero presente.

Aquí una pantalla compartida por usuarios:

Lo que más llama la atención, es que el problema tiene una solución sencilla, eso es mover un día adelante o atrás del calendario de la consola, y eso hará que los usuarios puedan entrar con normalidad. El cual por cierto, es una entrega de ritmo protagonizada por las canciones más icónicas del mundo de Final Fantasy, pero que también agrega otras propiedades de Square Enix mediante contenido DLC, incluyendo Chrono Trigger, The World Ends With You, SaGa, entre otras que los usuarios han perdido en formato de ritmo.

Es posible que de momento no haya solución de jugarlo con el calendario correcto, algo que seguramente corregirán próximamente. Recuerda que Theatrhythm Final Bar Line está disponible en PS4, Nintendo Switch y PC.

Vía: Vooks

Nota del editor: Es muy raro que se presten este tipo de incidentes, pero también curioso de que Square Enix no tuvo en cuenta que se estaba lanzando cerca de año bisiesto. Ojalá con actualizaciones esto se quede atrás, aunque solo veremos si lo arreglaron hasta que sea 2028.