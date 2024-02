El día ha llegado. Después de cuatro años de espera, Final Fantasy VII Rebirth ya está aquí. En estos momentos, millones de usuarios del PlayStation 5 tienen la oportunidad de comprar el más reciente trabajo de Square Enix. Si eres aficionado de los juegos digitales, entonces esta experiencia está a solo unos segundos de distancia de comenzar a descargarse, o ya está instalado en tu consola. Por otro lado, hay aquellos que están esperando al repartidor de Amazon para usar los dos discos en los que viene esta masiva aventura. Sin importar en cuál posición estés, Square Enix celebra este evento con el tráiler de lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth.

Por medio de su cuenta oficial en YouTube, Square Enix ha compartido el tráiler de lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth. Si bien este video tiene una duración de poco menos de dos minutos, tiene bastante información, así como un par de momentos que no habíamos visto en avances previos, por lo que será mejor que evites este video si no quieres ver un posible spoiler.

Te recordamos que Final Fantasy VII Rebirth es solo el segundo capítulo en una trilogía enfocada en reimaginar el clásico JRPG del PlayStation 1. Aunque por el momento no sabemos cuándo es que la tercera parte estará disponible, es muy probable que no sea sino hasta la siguiente generación cuando por fin tengamos la oportunidad de ver el final de esta interesante visión para la aventura clásica de Cloud y compañía.

Final Fantasy VII Rebirth ya está disponible en PlayStation 5, así que será mejor que tengas tu fin de semana libre para disfrutar de este título en su totalidad. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este juego. De igual forma, así debutó esta entrega en Metacritic.

Nota del Editor:

Ya no puedo esperar. En estos momentos estoy esperando a que un repartidor de Amazon toque mi puerta y pueda recoger mi copia del juego, y el tráiler de lanzamiento solo hizo que mi emoción por este título se elevara sustancialmente. Si no fuera por otros compromisos, me la pasaría todo el fin de semana jugando sin parar Final Fantasy VII Rebirth.

Vía: Final Fantasy