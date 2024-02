Evento de Wonka se vuelve viral por lo malo que fue

En diciembre del año pasado se estrenó Wonka, película que revitalizó el interés general por la propiedad de Willy Wonka. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que alguien tomó esta oportunidad para crear una experiencia única. Sin embargo, este plan no se concretó de la forma que muchos esperaban, y no solo fue una decepción, sino que se convirtió en una burla mundial en los últimos días.

De acuerdo con BBC News, el fin de semana pasado se llevó a cabo un evento conocido como Willy Wonka Experience en Glasgow, Escocia, en donde el público pagó hasta £35 libras por un boleto de entrada. Aquí se prometieron experiencias inmersivas, una fuente de chocolate, y una serie de actividades para toda la familia. Sin embargo, cuando las puertas abrieron, los asistentes se encontraron con un almacén abandonado muy alejado de lo que muchos esperaban.

House of Illuminati, los organizadores, promovieron este evento en redes sociales con imágenes creadas por inteligencia artificial, las cuales pintaban una fiel recreación a la fábrica de Willy Wonka que hemos visto en las películas. Junto a esto, los mensajes de promoción apuntaban a una experiencia que lograría rendirle honor a la magia que encontramos en este mudo de chocolate. Al final del día, todo lo que se ofreció fue un brincolin, un par de adornos temáticos, como un oso de gomita de menos de un metro de altura, y una persona disfrazada del umpa lumpa más triste del mundo.

Como era de esperarse, los asistentes se quejaron, exhibieron reembolsos, y la policía local tuvo que intervenir para evitar que la situación se saliera de control. Pese a que esta experiencia estaba planeada para durar dos días, inmediatamente fue cancelada. Junto a esto, una serie de imágenes se popularizaron en línea, creando memes, y convirtiéndose en una burla a nivel mundial.

“Nadie: La experiencia Willy Wonka de Glasgow:”

No one : the Glasgow Willy Wonka Experience : pic.twitter.com/aHD8XL8ZV9 — DrHousefromwish🤡 (@jimhalper28) February 28, 2024

A ‘Willy Wonka’ “immersive experience” that promised to transport fans into a “magical realm” left kids in tears. The event turned out to be such a letdown that customers called the police and compared the attraction to a “meth lab.” pic.twitter.com/h0tGykPzzY — Pop Crave (@PopCrave) February 28, 2024

The extended footage of the Willy Wonka Experience is an unbelievable watch 😂 Wait for when they scoop the candy out of the tray 💀 pic.twitter.com/87uCVwtldy — LADbible (@ladbible) February 29, 2024

Por el momento, se desconoce si House of Illuminati enfrentará alguna consecuencia legal, pero es probable que ya no organicen eventos temáticos. En temas relacionados, esta fue la palomera de Wonka en los cines.

Nota del Editor:

Este fue un evento único en la vida, y algo que se tiene que compartir con todo el mundo. No solo vemos el descaro de los organizadores de promocionar este evento cuando inteligencia artificial, sino la falta de interés de crear algo que remotamente se parezca a las imágenes promocionales.

Vía: BBC News