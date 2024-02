One Punch Man se ha convertido en uno de los animes y mangas más populares de los últimos años. Si bien es cierto que la segunda temporada no cumplió las expectativas de muchos fans, todos han estado esperando con ansias el regreso de Saitama y el ver conflicto final con Garou animado. Bueno, parece que esto está por suceder, puesto que recientemente se liberó el primer vistazo oficial a la tercera temporada de One Punch Man.

Aunque desde hace ya tiempo se confirmó que la tercera temporada de One Punch Man estaba en producción, no fue sino hasta el día de hoy que se compartió el primer vistazo al regreso del anime. Esta es la descripción oficial del regreso de Saitama y compañía:

“Después de tres años de ‘entrenamiento especial’, él se ha vuelto tan fuerte que es prácticamente invencible. De hecho, es demasiado fuerte: incluso sus oponentes más poderosos son eliminados de un solo golpe. Junto a Genos, su fiel discípulo, Saitama desempeña sus deberes oficiales de héroe como miembro de la Asociación de Héroes. Un día, aparecieron de repente monstruos que decían ser de la Asociación de Monstruos y tomaron como rehén a un hijo del ejecutivo de la Asociación de Héroes. Los héroes clase S se reúnen y planean una incursión en el escondite de la Asociación de Monstruos para rescatar al rehén. Mientras tanto, Garou, un ‘monstruo humano’ que fue capturado por la Asociación de Monstruos durante una batalla con los héroes, despierta en el escondite de la Asociación de Monstruos”.

Sin embargo, hay una pieza de información que probablemente no sea del agrado de todos los fans. Después de una fantástica primera temporada del anime a cargo de Madhouse, la segunda parte de esta historia pasó a las manos de J.C. Staff, estudio que dejó mucho a deber en cuanto a animación se refiere. Aunque muchos deseaban ver a otro equipo tomar las riendas de la adaptación, se ha confirmado que J.C. Staff volverá a estar a cargo de One Punch Man.

Si bien este avance luce bastante interesante, hay algunas personas que siguen escépticas. Por lo mientras, solo nos queda esperar, puesto que aún no hay fecha de estreno para la tercera temporada de One Punch Man. En temas relacionados, IA nos muestra cómo se vería Tatsumaki en la vida real. De igual forma, este es el tráiler de One Punch Man World.

Nota del Editor:

One Punch Man es una gran obra, y no puedo esperar para ver cómo es que la tercera temporada de esta adaptación logra darle vida algunos de los mejores momentos del manga. Si bien es algo decepcionante que Mappa no esté a cargo de este proyecto, espero que J.C. Staff logre rendirle honor al trabajo original.

