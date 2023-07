Trailer de presentación One Punch Man World

¡Se necesitan héroes en One Punch Man: World! Una siniestra ola de ataques de monstruos ha dejado al mundo y a la Asociación de Héroes en apuros. Sin embargo, después de tres años de entrenamiento especial, Saitama se ha vuelto tan poderoso que puede derrotar a sus oponentes de un solo golpe. El problema es que Saitama solo hace lo de héroe por diversión, pero cuando cada enemigo cae de un solo puñetazo, el poder abrumador puede ser un poco… aburrido. Ahora, frente al héroe más relajado y fuerte, aparece un nuevo enemigo. ¿Podrá mostrar hoy todo su poder?

Desbloquea y sube de nivel a los héroes favoritos de los fans de la serie de anime One-Punch Man, incluido Genos, y muchos más.

Entra al centro de la Asociación de Héroes para encontrarte con amigos, aceptar misiones y unirte a incursiones contra enemigos destructivos con otros jugadores.

Sumérgete en combates intrincados y esquiva con precisión, realiza combos de habilidades y ataques especiales espectaculares, incluyendo habilidades completamente nuevas para los personajes queridos.

Lucha a través de momentos icónicos de la primera temporada de One-Punch Man, uno tras otro.

Descubre momentos ampliados del anime o vive escenarios desde una perspectiva completamente nueva.

Explora la ciudad Z y participa en actividades secundarias y minijuegos, mientras escalas en las clasificaciones del juego.

¡La preinscripción para la versión de PC de One Punch Man: World de Perfect World y Crunchyroll Games ya está abierta.

Para obtener más información, visita onepunchmanworld.com.

Vía: YouTube

Nota del editor: Esto me genera muchas dudas, más que nada porque supongo que no puedes jugar como Saitama. Supongo que el héroe será algún tipo de “ultimate” en este juego. También se ve muy apegado al anime, esto puede ser bueno y malo, yo no creo que vaya a estar muy bueno pero seguramente los fans lo agradecerán.