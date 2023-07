Ubisoft revela qué tan grande será Star Wars Outlaws

Creo que todos esperaban que el próximo juego de mundo abierto de Star Wars de Ubisoft, Star Wars: Outlaws, fuera enorme. Ese ha sido el caso con la mayoría de los recientes juegos de mundo abierto del editor. Pero los desarrolladores detrás de Outlaws confirmaron recientemente cuán grande podría ser, explicando que los planetas en el juego serán tan grandes como múltiples regiones en Assassin’s Creed Odyssey.

En junio, después de rumores y anticipaciones, Ubisoft y los desarrolladores internos de Massive Entertainment finalmente revelaron Star Wars: Outlaws, un juego de mundo abierto ambientado en esa famosa galaxia muy, muy lejana. En Outlaws, que tiene lugar entre los eventos de El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, jugarás como un bribón y ladrón llamado Kay Vess. Y debido a que esto es Star Wars, una franquicia construida en torno a la familia encontrada y grupos heterogéneos que se unen, no estarás solo: tendrás un aliado alienígena lindo y un compañero droide (según Internet) extrañamente atractivo. Aunque aún no sabemos cuál será la narrativa real del juego ni qué harás exactamente, sí sabemos que la galaxia de Outlaws será muy, muy grande. Aunque no absurdamente grande.

En una entrevista con la revista Edge, el director creativo de Outlaws, Julian Gerighty, comparó el tamaño de los planetas hechos a mano del juego con las áreas de Assassin’s Creed: Odyssey, otro éxito de mundo abierto de Ubisoft.

“Es una analogía básica, pero el tamaño de un planeta podría ser equivalente a dos zonas de Assassin’s Creed: Odyssey“, dijo Gerighty. “Podrían ser dos o tres zonas. Pero no es este enfoque épico de ‘recrear toda Inglaterra'”.

Ahora, dependiendo de a qué zonas te refieras, esto podría significar que los planetas en Star Wars: Outlaws son bastante grandes, o incluso increíblemente enormes, ya que algunas regiones en Odyssey eran pequeñas islas mientras que otras eran gigantescos fragmentos de la antigua Grecia. Según lo que Gerighty le dijo a Edge, incluso una estimación modesta probablemente signifique que algunos planetas en Star Wars: Outlaws son varias veces más grandes que juegos enteros de Assassin’s Creed, como Syndicate o Unity.

¿Qué tan grandes son los planetas en Star Wars: Outlaws? Cuando comparas los mapas de esos títulos con las entradas recientes de RPG de mundo abierto en la serie AC, puedes ver cuánto han crecido los lugares a lo largo de los años. Por ejemplo, el mapa de Londres en Assassin’s Creed Syndicate, un gran y detallado patio de recreo, cabe fácilmente en una pequeña esquina del mundo abierto de Assassin’s Creed Origins. De hecho, puedes poner una docena de copias de ese mundo en Origins. Y el mapa de Origins encaja en el enorme mundo griego abierto de Odyssey con mucho espacio de sobra. Así que cuando hablamos de dos o tres regiones de Odyssey, incluso las áreas de tamaño mediano, estamos tratando con áreas digitales vastas.

Impresionantemente, Gerighty también dijo a la revista Edge que todos los planetas en Outlaws están hechos a mano y no se construyeron mediante generación procedimental, lo cual es el enfoque opuesto al que Bethesda está adoptando para los cientos de mundos en su épico RPG, Starfield. Ese juego utiliza generación procedimental para ayudar a completar su galaxia. En contraste, Gerighty dice que Massive y Ubisoft están adoptando un enfoque “hecho a mano” y “manejable” para el mundo abierto (o la galaxia) en Outlaws. Por supuesto, aún no sabemos cuántos mundos aparecerán en Outlaws, aunque según los comentarios de Gerighty, probablemente sean significativamente menos que los cientos de planetas en Starfield.

Por supuesto, aunque suenen bien los planetas gigantes y hechos a mano de Star Wars llenos de misiones emocionantes y lugares por explorar, ya me siento cansado al intentar visualizar estos mundos masivos del tamaño de Assassin’s Creed. Realmente espero que no estén llenos de miles de íconos y símbolos. Preferiría tener algo de espacio vacío, áreas por las que simplemente viajar sin detenerme y pasar cuatro horas tachando elementos de una lista interminable. Uno puede esperar, ¿verdad? Al menos hemos aprendido que no puedes simplemente volar tu nave y aterrizar en cualquier lugar, sino solo en puntos designados en cada planeta, lo que sugiere cierta contención.

Star Wars: Outlaws no tiene una fecha de lanzamiento específica, pero Ubisoft dice que saldrá en 2024 y estará disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Kotaku

Nota del editor: ¿Saben por qué es “tan grande como un Assassin’s Creed? Porque es un Assassin’s Creed I rest my case.