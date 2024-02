Después de meses de especulaciones, el día de mañana, 21 de febrero, por fin se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct, el cual estará disponible en anuncios de desarrolladores third party. Aunque por el momento no hay información clara, todo parece indicar que una de las series clásicas de Konami podría estar de regreso, y este evento sería el lugar perfecto para su revelación.

El día de mañana no solo veremos un nuevo Nintendo Direct, sino que se llevará a cabo el IGN Fan Fest 2024, un evento que se llevará a cabo a lo largo de todo el 21 de febrero. Aquí, Konami tendrá una participación, puesto que se darán nuevos vistazos de Rocket Knight Adventures: Re-Sparked y Felix the Cat. Sin embargo, el itinerario oficial de IGN también hace mención de Ninja Five-O, del cual se podría anunciar un remake en el Nintendo Direct.

According to IGN's Fan Fest 2024 schedule, there's a trailer for the Konami GBA game Ninja Five-O dropping on February 21?

Felix the Cat and Rocket Knight re-releases have already been announced, but I don't believe Ninja Five-O has.

