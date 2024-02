En los últimos años, las adaptaciones de los videojuegos a otros medios han aumentado considerablemente su calidad. Si bien aún hay un par de tropiezos, estamos lejos de lo visto a principios del siglo con Resident Evil y DOOM. Ahora, el día de hoy se ha revelado el primer vistazo oficial a la esperada película de Borderlands.

Como una exclusiva, la revista People ha compartido dos imágenes de la película, en donde podemos ver a Cate Blanchett en su papel como Lilith, la protagonista de esta adaptación, así como al resto del elenco en sus respectivos roles. Aquí podemos ver a Kevin Hart como Roland, Ariana Greenblatt interpretando a Tiny Tina, Florian Munteanu en el rol de Krieg, Jamie Lee Curtis dándole vida a Tannis, y a Claptrap, el cual tendrá la voz de Jack Black. Esta es la descripción que se ofrece de la cinta:

“[Lilith], la misteriosa fugitiva, regresa a su planeta Pandora para buscar a la hija desaparecida de Atlas (Edgar Ramírez). Lilith se une a una banda de marginados que incluye al ex soldado Roland (Kevin Hart), la demolicionista preadolescente Tiny Tina (Ariana Greenblatt), el guardaespaldas de Tina, Krieg (Florian Munteanu), el científico Tannis (Jamie Lee Curtis) y el robot Claptrap (Jack Black)”.

Por si fuera poco, se ha revelado que el día de mañana, 21 de febrero, se estrenará el primer tráiler de esta cinta. De esta forma, se ha compartido un pequeño teaser de 10 segundos que nos da una idea de lo que nos espera.

La filmación de esta cinta comenzó en abril de 2021, en medio de la pandemia, y terminó en junio de ese mismo año. Aunque han pasado casi tres años desde esto, no será hasta el próximo 9 de agosto cuando la película de Borderlands llegue a las salas de cine en todo el mundo.

Por el momento no hay un tráiler, pero considerando que cada vez falta menos para su estreno, solo es cuestión de tiempo para que este avance esté disponible. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que durante la próxima edición de San Diego Comic-Con tengamos este tráiler. Recuerda, la película de Borderlands se estrenará el 9 de agosto de 2024. En temas relacionados, el escritor de Borderlands no quiere aparecer en los créditos de la cinta. De igual forma, ya se filtró Borderlands 4 y Tiny Tina’s 2.

Nota del Editor:

Aún hay muchas dudas sobre la calidad de la película de Borderlands. Si bien no dudo en la calidad de los actores seleccionados, especialmente Cate Blanchett, la narrativa tiene que encontrar el punto entre ser una obra con un enfoque en los personajes, y ofrecer una historia que sea entretenida, algo que suena más complicado de lo que es.

Vía: People