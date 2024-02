El PS5 Pro saldría este mismo año

Aunque Sony se ha negado a compartir información oficial en el pasado, analistas y múltiples reportes aseguran que el PlayStation 5 Pro es real y, lo mejor de todo, llegaría este mismo año. De esta forma, nueva información ha revelado cuándo sucedería esto, y parece que no tendremos que esperar mucho para que esto pase, puesto que a finales de 2024 podría llegar esta consola mejorada.

De acuerdo con Serkan Toto, CEO de Kantan Games y analista, le comentó a CNBC en una entrevista, que el PlayStation 5 Pro llegaría al mercado a finales de 2024. Pese a que no compartió una fecha más específica, señaló que este es un resultado del reciente reporte financiero de Sony, en donde se menciona que la compañía espera que las ventas del PS5 comiencen a bajar este año. Esto fue lo que Toto comentó ala respecto:

“Parece haber un amplio consenso en la industria de juegos de que Sony está preparando el lanzamiento de una PS5 Pro en la segunda mitad de 2024. Y Sony querrá asegurarse de tener una gran pieza de hardware lista cuando llegue GTA 6 en 2025, un lanzamiento que será un gran impulso para toda la industria”.

Junto a esto, el tener un PS5 Pro antes del 2025 prepararía a Sony y a los consumidores para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI en algún punto del próximo año, el cual se espera que aumente las ventas de consolas considerablemente.

Por si fuera poco, otro analista ha señalado que el precio del PlayStation 5 estándar no bajará cuando el PS5 Pro esté disponible, algo que sí sucedió con el PS4, esto debido a que las ventas de la compañía no fueron tan exitosas como se esperaban. Recordemos que, pese a que en el último trimestre fiscal se reveló que 8.2 millones de consolas se vendieron entre octubre y diciembre de 2023, esto no fue suficiente para Sony.

En general, la compañía está en una situación complicada. El PS5 se encuentra en su cuarto año en el mercado, y si bien la consola se sigue vendiendo a un gran ritmo, no está alcanzado las expectativas de la compañía. Previo a su último reporte, se había mencionado que se esperaban vender 25 millones de unidades de hardware para el 31 de marzo de 2024. Este número se ha reducido, y ahora se contemplan solo 21 millones de unidades.

Junto a esto, Sony ya ha confirmado que no veremos juegos nuevos de sus propiedades más importantes durante el 2024 y principios de 2025, algo que afectará considerablemente a la venta de consolas en los próximos 12 meses. Si bien aún hay exclusivas third party importantes para la primera mitad del año, como Final Fantasy VII Rebirth, Stellar Blade y Rise of the Ronin, no hay una gran oferta para la segunda mitad de 2024.

De esta forma, la llegada del PS5 Pro a finales de este año tendría mucho sentido, y le daría a Sony un incremento en ventas que seguramente necesitará. A diferencia del PS5 Slim, una versión mejorada de la consola no solo atraería a nuevos consumidores, sino que jugadores que ya tienen un PS5 estándar, estarían dispuestos a comprar esta nueva pieza de hardware.

Solo nos queda esperar para ver cuáles serán los planes de Sony, y considerando que se habla de un lanzamiento para finales de 2024, es muy probable que la información oficial llegue en un par de meses. En temas relacionados, no, el PS5 no está en su última etapa de vida. De igual forma, Profeco emite demanda contra Sony por el PS5.

Nota del Editor:

Ya es hora de que un PS5 Pro llegue al mercado. Si bien mi PS5 estándar día uno sigue funcionando bastante bien, hay elementos que me gustaría ver mejorados, principalmente la refrigeración de la consola. Junto a esto, la posibilidad de por fin tener juegos que corran a 4K y 60fps es algo que atraería a más de uno.

Vía: CNBC