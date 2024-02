No. El PS5 no está en su última etapa de su vida

El día de ayer, Sony compartió su reporte financiero como parte del cierre del tercer trimestre del año fiscal en curso. Aquí, se dio a conocer cuál será el futuro del PlayStation. Además de revelarse que no se tiene pensado lanzar juegos nuevos de sus propiedades más grandes, también se mencionaba que el PS5 había entrado en la última etapa de su ciclo de vida, algo que resultó ser un error de traducción.

Debido a que en su momento solo estuvo disponible el documento oficial en japonés, Bloomberg, quien compartió esta información, se equivocó en la traducción. Afortunadamente, Sony ya ha compartido esta información en inglés, en donde se menciona que el PlayStation 5 ha entrado en la segunda mitad de su ciclo de vida. Esto es lo que se ha comentado:

“En cuanto al hardware de PS5, que entrará en su quinto año desde su lanzamiento, en parte debido a su entrada en la segunda mitad del ciclo de la consola, nuestro objetivo es optimizar las ventas con un mayor énfasis en el equilibrio con los beneficios, por lo que prevemos un descenso gradual de las ventas de unidades a partir del próximo año fiscal”.

Pese al error de traducción, la idea sigue siendo la misma. Sony espera que a partir del próximo 1 de abril de 2024, las ventas del PlayStation 5 comiencen a disminuir gradualmente hasta que sea el momento de que la siguiente consola de la compañía llegue a nuestras manos, algo que, de acuerdo con documentos filtrados, sucedería hasta el 2028.

Solo nos queda esperar para ver qué hará Sony con el PS5. Considerando que no veremos juegos nuevos de sus propiedades más importantes hasta el 2025, esto deja al 2024 como un año en donde los títulos third party se encargarían de atraer a los jugadores a esta consola. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de ver entregas más pequeñas de algunas de sus franquicias no tan grandes, como lo sería el nuevo y rumoreado Astro Bot.

Esperemos tener más información sobre el futuro del PlayStation 5 lo más pronto posible. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el siguiente Astro Bot aquí. De igual forma, estos son los nuevos juegos para PlayStation Plus.

Nota del Editor:

Está claro que el PlayStation 5 ya no es la consola nueva que todos quieren tener. Pese a que 54 millones de unidades puede verse como un número pequeño en comparación con lo visto con el PS4, al menos en estos momentos, Sony necesita seguir creando experiencias que atraigan a más jugadores, o crear una versión mejorada de su hardware actual.

Vía: Sony