Un nuevo juego de Astro Bot ya estaría en camino

Muchos poseedores de PlayStation 5 seguramente recordarán con cariño que el primer videojuego que probaron al comprar su consola fue ni más ni menos que Astro’s Playroom, en el cual veríamos de regreso al simpático robot llamado Astro Bot, quien ya había hecho su debut para el VR de PS4. Y cabe decir, que hasta este momento es uno de los juegos que hace más uso de las bondades del dispositivo, razón por la cual ya tendrían otro videojuego de la franquicia en elaboración.

Es un hecho que se mencionó mediante su última junta financiera que Sony no tiene planes de lanzar juegos de gran perfil como The Last of Us o hasta Spider-Man, por lo que no veremos nada en este año fiscal que empieza en el próximo mes de abril que llegará pronto. Sin embargo, nunca se mencionaron títulos más económicos con propiedades un tanto menos populares pero que aún así los jugadores más fieles a la marca conocen muy bien.

Esto es lo que menciona el reportero Jeff Grubb, quien asegura tendremos este juego del personaje:

Ya sabemos que Rise of the Ronin está por llegar , sabemos que Concord, uno de los juegos de servicio en vivo , está programado para salir este año. Eso es lo que sin duda está programado. Y luego es como si hubiera nuevos juegos en franquicias que ya existen, pero es posible que no sean importantes a los ojos de PlayStation cuando hablan con los inversores. Dijeron God of War, dijeron Spider-Man, estas son las franquicias que venden 15 millones de copias de por vida o más. He oído que tal vez Astro suceda este año, así que si eso sucede, es bastante importante para mí. Entiendo por qué Sony no cree que sea importante para nosotros, al menos no todavía, ojalá puedan convertirlo en algo importante y luego muchas cosas cambiarán.

Los creadores de la franquicia, Team Asobi, han mencionado que si siguiente juego será el más grande de su carrera, por lo que podría tratarse de la supuesta entrega programada para este año. Sin embargo, al final son rumores expandidos por insiders y se tienen que tomar con pinzas, dado que en ciertas circunstancias no terminan por confirmarse.

Vía: VGC

Nota del editor: Sería super bueno que saquen otro de estos juegos del pequeño robot, pues la entrega de 2020 nos dejo ver que sus desarrolladores tienen potencial para algo más ambicioso. Ya veremos en próximos eventos de la marca si al final será verdad este rumor.