Nos encontramos a mitad de mes, y eso significa que PlayStation está más que listo para aumentar la colección de juegos disponibles en su servicio de suscripción. En esta ocasión, todos los que pagan por las categorías de Premium y Extra en PS Plus podrán disfrutar de juegos como Assassin’s Creed: Valhalla, y múltiples entregas en la serie de Tales of.

A partir del próximo 20 de febrero, los usuarios de PlayStation Plus en su versión Premium y Extra podrán disfrutar de los siguientes juegos:

Need for Speed Unbound | PS5

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | PS5

Tales of Arise | PS4, PS5

Assassin’s Creed Valhalla | PS4, PS5

LEGO Worlds | PS4

LEGO Jurassic World | PS4

Roguebook | PS4, PS5

Rogue Lords | PS4

Tales of Zestiria | PS4

Por su parte, solo aquellos que paguen por Premium podrán acceder a los siguientes títulos clásicos:

Resistance: Retribution | PS4, PS5

Tales of Symphonia | PS4, PS5

Tales of Vesperia | PS4, PS5

En esta ocasión, hay una buena selección para todos los fans. Desde aquellos que gozan de los RPG de acción que nos ha entregado Bandai Namco en el pasado, pasando por los fans de los roguelike, y aquellos que aprecian los juegos de mundo abierto. En temas relacionados, no veremos juegos nuevos de PlayStation este año. De igual forma, el PS5 está a su última etapa en su ciclo de vida.

Nota del Editor:

De esta selección, títulos como Need for Speed Unbound, The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, Tales of Arise, y Assassin’s Creed Valhalla valen mucho la pena, y le darán la oportunidad al público de disfrutar de algunas de las mejores experiencias que hemos visto en los últimos años.

Vía: PlayStation Blog