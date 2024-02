Todo parece indicar que el 2024 será un año poco alentador para los fans de PlayStation. El día de hoy, Sony compartió su reporte financiero por parte del más reciente trimestre del año fiscal en curso, en donde señaló que no tienen pensado lanzar algún juego nuevo en las franquicias a su disposición durante el próximo año fiscal, es decir, entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

Como parte del reporte financiero, Hiroki Totoki, presidente, director de operaciones y director financiero del Grupo Sony, señaló que, pese a que por el momento hay múltiples proyectos en desarrollo, no hay planes para lanzar juegos en las franquicias más populares de PlayStation durante el siguiente año fiscal. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“En cuanto al software propio, nuestro objetivo es seguir centrándonos en producir trabajos de alta calidad y desarrollar juegos como servicio. Aunque actualmente están en desarrollo grandes proyectos, no planeamos lanzar algún título nuevo en las franquicias importantes el próximo año fiscal, como God of War Ragnarok y Marvel’s Spider-Man 2”.

Es importante mencionar que esta escasez que veremos en el PS5 se refiere a series ya conocidas, por lo que, por ejemplo, no veríamos un Returnal 2. Sin embargo, esto no quiere decir que propiedades completamente nuevas no formen parte de los planes de PlayStation para el próximo año fiscal, como lo pueden ser Concord. Junto a esto, esto tampoco significa que no estarán disponibles exclusivas en esta consola, solo que llegarán de la mano de desarrolladores third party, como lo será Rise of the Ronin.

Sin embargo, se espera que esta decisión afecte sustancialmente las ventas de PlayStation para el siguiente año fiscal. No solo está dentro de las expectativas financieras una caída en la venta de software, sino que el desempeño del hardware también será afectado severamente. Esto fue lo que comentó Totoki al respecto:

“Aunque la carga de los costos relacionados con la adquisición se aliviará el próximo año fiscal, esperamos que las ganancias del software propio disminuyan ligeramente a partir de este año fiscal debido al impacto de la disminución en las ventas. Debido a esto, actualmente se espera que los ingresos operativos para el próximo año fiscal aumenten ligeramente con respecto a este año fiscal. Sin embargo, si bien esta es nuestra base de referencia, estamos revisando medidas para mejorar aún más la rentabilidad antes del anuncio de los resultados anuales previstos en mayo”.

De esta forma, queda claro que el 2024 será un año seco para el PlayStation 5. Pese a que títulos como Final Fantasy VII Rebirth, Stellar Blade y Rise of the Ronin son experiencias third party exclusivas de esta consola para la primera mitad del año, no sabemos qué sucederá en los últimos seis meses del 2024. Aunque no se descarta la posibilidad de ver propiedades completamente nuevas, o incluso DLC para títulos ya disponibles, queda claro que el desempeño de la consola no será tan grande como seguramente muchos lo esperaban.

Esto, como ya se ha mencionado, es el resultado de un proceso de desarrollo AAA extenso y caro. Las producciones de PlayStation se han caracterizado por tomar múltiples años en crearse, y necesitar millones de dólares, algo que muchos han señalado que es poco sustentable. Si bien en el pasado habíamos visto un par de lanzamientos al año, 2024 es el claro ejemplo de los problemas que representa este modelo.

Una de las tácticas que se han usado para mitigar la falta de juegos, ha sido un mayor enfoque en los juegos como servicio. Esto le permite a PlayStation tener un flujo de dinero constante, y ofrecerle a los jugadores una serie de experiencias que van evolucionando. Sin embargo, esto tampoco ha funcionado como se esperaba. Si bien Helldivers II ha demostrado ser un éxito, y muchos esperan con ansias el siguiente Marathon, The Last of Us Online ha sido cancelado, y el interés por el MMO de Horizon es pequeño, o nulo.

En comparación, Nintendo, el cual constantemente nos entrega juegos nuevos por medio de desarrollos medianos y grandes, ha logrado mantenerse a la cabeza de las ventas de hardware y software durante gran parte de los últimos siete años. Solo nos queda esperar a que PlayStation logre entregarnos experiencias que valgan la pena en un futuro. En temas relacionados, esta sería la siguiente exclusiva de PlayStation. De igual forma, Starfield no llegaría al PS5.

Nota del Editor:

2024 será un año muy complicado para PlayStation, al grado de que el ver títulos de Xbox, como Hi-Fi Rush y Starfield suena como algo que podría ser muy positivo para ellos. Si los desarrolladores third party no logran entregar experiencias sustanciales durante la segunda mitad del año, será momento de completar el backlog del Switch.

Vía: Gematsu